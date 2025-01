Josep Pedrerol destrozó a técnico del Rayo por desplante a James Rodríguez: se despachó

El periodista Josep Pedrerol, director del programa deportivo El Chiringuito de Jugones, criticó duramente al entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, tras la salida del volante colombiano James Rodríguez del equipo. Según Pedrerol, el técnico no valoró adecuadamente el talento del mediocampista. Con apenas cinco meses en el club y tras no contar con minutos significativos en el terreno de juego, James Rodríguez y el equipo llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato.

El Chiringuito calificó el fichaje del volante como una operación brillante que proyectó al Rayo Vallecano internacionalmente, especialmente al tratarse de un futbolista reconocido como el mejor jugador de la Copa América. Según Pedrerol, esto no fue suficiente para Íñigo Pérez.

"No me encaja porque yo no lo he pedido, porque es un fichaje del presidente creo que aquí el entrenador ha sido egoísta... me parece una falta de respeto dijo Pedrerol.

Esta declaración enfatiza el desencuentro entre el técnico y el presidente Raúl Martín Presa, responsable del fichaje del colombiano en el marco de los 100 años del club.

Edu Aguirre, panelista de El Chiringuito y amigo cercano del mediocampista colombiano, amplió los detalles sobre la situación de James Rodríguez en el club ibérico. Aguirre indicó que Íñigo Pérez nunca estableció una comunicación directa con el jugador para explicarle cómo adaptarse al estilo del equipo. "Nunca se han sentado y el entrenador le ha dicho: ‘Oye, James, te necesito aquí, quiero que trabajes de esta manera’", afirmó Aguirre al programa. Según su análisis, el distanciamiento entre ambos y la poca actividad del futbolista derivaron en su salida.

El fichaje de James Rodríguez por el Rayo Vallecano generó altas expectativas, tanto por su calidad como por el impacto mediático que aportaría al club, ubicado en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. Según Pedrerol, "tener al mejor jugador de la Copa América como valor añadido es significativo para cualquier equipo humilde". Sin embargo, destacó que a Pérez "las estrellas le molestan" y afirmó que este entrenador "no sabe trabajar con jugadores de alto perfil". En sus palabras, esto explica por qué "podrá entrenar en el Rayo o en el Leganés, pero nunca en el Barça, el Madrid o el City".

James Rodríguez es titular en el partido del Rayo Vallecano contra Leganes Foto: X: @RayoVallecano

Nunca hubo buena relación

La mala relación entre el entrenador y la directiva terminó por colocar a James Rodríguez en una situación frustrante y, finalmente, en su decisión de abandonar el club. Aguirre, posicionándose del lado del jugador, narró un episodio clave que marcó el quiebre final. "En un partido tres jornadas antes de enfrentar al Real Madrid, James Rodríguez fue al entrenador y le preguntó: ‘¿Por qué no juego ni un solo minuto?’. Íñigo Pérez le respondió simplemente que no encajaba en su esquema porque no lo había solicitado como refuerzo, reveló Aguirre en el programa. A raíz de esto, James Rodríguez dejó de ser convocado hasta que ambas partes pactaron la rescisión contractual.

El periodista y su panel dejaron entrever que las tensiones no se limitan solamente al entrenador y el jugador, sino que también existe un conflicto dentro del club entre la directiva y el cuerpo técnico. Según Pedrerol, el presidente del equipo, Raúl Martín Presa, ha perdido peso en las decisiones pues "el entrenador y el director deportivo han asumido el control del club". En tono crítico, añadió: "Aquí el que manda soy yo. Y como yo no te he fichado, pues paso de ti".

Aunque la salida de James Rodríguez supone el cierre de otro capítulo controvertido en su carrera, su caso también refleja una dinámica problemática en el fútbol actual, donde jugadores de renombre son fichados más por razones empresariales que deportivas. Pedrerol subrayó este aspecto lamentando que en el Rayo "han priorizado los caprichos del entrenador sobre lo que representa tener a un jugador como James en términos deportivos y de imagen".

Por su parte, Aguirre informó que el colombiano ya se encuentra libre para negociar con otros equipos tras la cancelación de su contrato, que de cualquier manera habría finalizado en julio de 2024. El panelista de El Chiringuito destacó que las negociaciones entre ambas partes se desarrollaron de forma pacífica. "James ya era agente libre, y todo terminó en buenos términos", concluyó Aguirre.

Otro equipo más

La salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano marca un episodio más en la compleja carrera del colombiano, cuyo talento indiscutible sigue buscando un lugar donde brille sin obstáculos fuera del campo. La incertidumbre, sin embargo, queda en el aire respecto al futuro cercano del jugador y hacia dónde se dirigirá en los próximos meses. El cucuteño ha salido con rescisión de contrato de los últimos seis equipos con los que firmó, hecho no menor que lo deja como un jugador irregular en los clubes por los que ha militado recientemente.