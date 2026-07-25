"Juanfer, para siempre en nuestra historia": River confirma la salida de Quintero

El creativo colombiano Juan Fernando Quintero acordó este viernes la rescisión de su contrato con River Plate tras declarar públicamente esta semana que estaba buscando una salida del club argentino.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", anunció el Millonario a través de sus redes sociales.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Además, deseó al colombiano "todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional".

En una segunda publicación, compartida por el propio futbolista, publicó una imagen suya con la camiseta rojiblanca y el número 10 en la espalda, junto a la frase "Juan Fernando Quintero, para siempre en nuestra historia".



𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/TNz6yaeySz — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

El mediocampista de 33 años regresó al club a mediados de 2025 proveniente del América de Cali a cambió de unos dos millones de dólares y por expreso pedido del entonces entrenador Marcelo Gallardo, pero tras la salida de 'el Muñeco' y la llegada de Eduardo 'Chacho' Coudet en marzo de este año fue perdiendo espacio en el equipo titular.

Esta semana, el futbolista, que todavía no se había reincorporado a los entrenamientos tras la participación de la selección de Colombia e el Mundial expresó que sabía que no era prioridad para el entrenador y destacó que existen diferencias entre ambos en la forma de entender el juego.

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"No tengo nada en contra de 'el Chacho', le deseo lo mejor. Yo, después del último semestre con él, estoy viendo la mejor situación para mí y para el club", dijo Juanfer en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar".

Durante este último año, Quintero jugó 40 partidos en los que marcó cinco goles y dio siete asistencias.

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Su salida del Millonario pone fin a su tercera etapa en el club.

Antes, entre 2017 y 2020, y luego entre 2021 y 2022, períodos en el que jugó 97 partidos y marcó 19 goles.

Formado en 2009 en el club Envigado, la carrera de 'Juanfer' incluyó pasos por Atlético Nacional, Independiente de Medellín y Junior de Barranquilla.

En Europa jugó para el Pescara italiano, el Oporto portugués, el Stade Rennes francés. También jugó en el Shenzhen Kaisa chino y el Racing Club argentino.

El anuncio de la salida de Juanfer coincide este viernes con la confirmación por parte de River de la incorporación de Ángel Correa, campeón con Argentina en el Mundial de Catar 2022 y fichaje estrella del mercado de pases invernal en el país suramericano.

El Millonario incorporó además al experimentado zaguero Nicolás Otamendi y al delantero colombiano Rafael Santos Borré, entre otros nombres de peso.