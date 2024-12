La dura decisión del Liverpool con Luis Díaz por el estado de salud de su papá

Preocupación en el entorno de Luis Díaz por el estado de salud de su padre, Mane Díaz, quien este jueves, 26 de diciembre, fue llevado a un hospital en La Guajira en donde se encuentra hospitalizado tratando un dolor que presentó en horas de la mañana.

Ante esta situación, y, en la antesala del duelo vs. Leicester City, el Liverpool tomó una decisión radical sobre el colombiano por esta situación: dejarlo en la banca, esto con el fin de no saturar al volante y, en caso de una emergencia, pudiese trasladarse. Asimismo, el técnico Arno Slot consideró que "no tiene cabeza" para estar a la altura y lo mejor era que estuviera en el banquillo de suplentes.

Luis Díaz con el Liverpool Foto: AFP

Idea que, por supuesto, apoyó la afición de Anfield Road que le guarda un cariño especial al guajiro y esperan que se recupere pronto el padre del colombiano para que pueda estar tranquilo y rinda al nivel superior que siempre lo hace. Aunque les pareció "dura" debido a las excelentes muestras de fútbol en los últimos partidos, esperando que no disminuyan por esta situación y, por eso, esperan que todo salga de la mejor forma.

"Deseándole una pronta recuperación a Papa Díaz"; "Nuestros pensamientos están con él. Espero que le hagan un examen completo y se recupere rápidamente. Ojalá esté bien"; "¡Oh, no! Le deseamos una pronta recuperación a Díaz Sr", fueron algunos comentarios que, a través de redes sociales, hinchas del Liverpool le han dejado a Luis Díaz como forma de apoyo y cariño.

Padres de Luis Díaz apoyando a la Selección Colombia X: @FCFSeleccionCol

¿Qué le pasó a Mane Díaz?

"Presentó un cuadro clínico en un dolor precordial con 15 minutos de evolución, cuando él ingresa y desde ese momento es valorado inmediatamente pasado a sala de reanimación por el equipo de trabajo médicos de turno, el cual determina que Mane llega en un estado inestable con cifras tensionales elevadas, desaturado y fue necesario ponerle oxígeno", dijo Carlos Parody, gerente del Hospital de Barrancas, en comunicación con Blu Radio.

Por ahora, se encuentra en el hospital al lado de algunos familiares que esperan pronto la recuperación del papá del reconocido futbolista.