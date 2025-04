Rubby Pérez estuvo en entrevista con Blu Radio en 2024 y reveló cómo nació su apodo

El merengue en Latinoamérica está de luto tras conocerse la muerte de Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido en la industria musical como Rubby Pérez, quien perdió la vida durante un concierto en una discoteca en su país natal, República Dominicana. Cientos de personas expresan su tristeza por este hecho y lamentan la pérdida de un icono de la música.

Pero no siempre fue conocido como Rubby Pérez y este apodo nació durante su proceso de crecimiento en el interior de la industria; de hecho, en diálogo con Bla Bla Blu el 15 de abril de 2024, confesó que este apodo nació por su abuela, que por cariño siempre le dijo 'Rubí' desde que era un niño y fueron sus colegas los que terminaron de bautizarlo de esta manera, además recordando su paso con Wilfrido Vargas.

"Fue cuando pasé por la orquesta de Fernando Villalona. Cuando entré al grupo me pregunta qué cómo me iban a decir, que cómo me decía mi familia y le dije que mi mamá me decía Bobby, Rubí, y dijo ese es el nombre, ahí me quedé con eso. Era mi abuela la que me decía rubí porque decía que yo era su rubí (...) Mi mamá cantaba muy bonito y mi abuela también. La fortaleza de la voz la saco de papá", contó.

Esta es la historia detrás de su apodo Rubby

¿Existe una clave para el éxito? Esto pensaba Rubby Pérez

"La vida es para fuertes, para valientes que se enfrentan a las adversidades. El señor me ha dado la suficiente fuerza para enfrentar a las adversidades y seguir luchando, diciendo: 'Dios me puso aquí por algo'", fueron parte de sus palabras de lo que para él significa la vida y la manera en que durante tantos años de carrera lo sacó adelante para sacar éxitos de todo tipo.

Desde pequeño siempre hizo las cosas de corazón y aseguró esos valores llegaron desde casa para no solo componer, sino para salir adelante. Agradeció siempre el cariño de las personas, que, según él, lo mantenían vigente al sentirse identificados por su música. "Todo esto sale del corazón", añadió. Además, alcanzó a dedicarle una canción a Dios la cual tituló 'Hecho Está'.

Cuando le pides algo a Dios, de corazón. Le dice: 'Señor ayúdame que no tengo la suficiente fuerza para esto', él te va a decir que hecho está expresó

La relación del dominicano con Colombia

En varias ocasiones tuvo la oportunidad de compartir con el público colombiano y resaltó el cariño que recibía en cada ciudad, además que sus canciones era un éxito para muchas personas que nunca imaginó impactar.

Rubby Pérez. Foto: Youtube @RubbyPerez