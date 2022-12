La situación es muy preocupante: Duque sobre actualidad del Atlas de México

“Todo al principio es maluco, de por sí mi llegada fue muy ligera, de un día para otro, no tuve una pretemporada. Me perdí cuatro partidos del torneo de liga mexicana y ahora llego a adaptarme de la mejor manera, de momento se hacen bien las cosas”, indicó el ex ariete de Atlético Nacional.

Sobre la situación del equipo declaró que “es muy preocupante”, pues “hay muy buen material, se trabaja de la mejor manera para sacar los resultados, pero por descuidos se nos han ido cosas importantes, como puntos en los últimos minutos y es hora de cerrar de la mejor manera y empezar a trabajar para el siguiente semestre”.

Finalmente, acerca de la actualidad de Atlético Nacional, único equipo colombiano en la Copa Libertadores, Duque dijo que siempre sigue los partidos: “Ahora tienen un partido muy importante, eso para ellos va a ser muy motivante ese partido de mañana”.