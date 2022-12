"La vida sigue. De Gea debe seguir trabajando para mantener su nivel": Ramos

El defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que el guardameta David de Gea, que permanecerá en el Manchester United inglés después de que la documentación no llegara a tiempo para fichar por el Real Madrid, debe "seguir trabajando" para mantener "su gran nivel".

"No he hablado con él, no he conversado y no sé qué opinión tendrá. La vida sigue, tampoco creó que nadie se muera por nada y debe seguir trabajando para mantener ese gran nivel porque es uno de los mejores porteros", dijo Ramos a su llegada a la concentración de la selección española.

El defensor consideró que un futbolista profesional como De Gea debe estar "preparado para estos momentos" y seguir "dando el nivel" que ha mostrado hasta ahora.

Ramos dijo haber estado "un poco desconectado" estos días y no quiso hablar más de De Gea porque consideró que podría tomarse como "faltar el respeto" a otro compañero. "Tenemos dos grandes porteros y uno no depende de ningún futbolista que no sea del Real Madrid", dijo.

Respecto a su compañero costarricense Keylor Navas, que de haberse producido la operación habría sido traspasado al Manchester United inglés, Ramos dijo que debe estar "tranquilo" después de haber sido vitoreado en el último partido liguero contra el Betis por la afición del estadio Santiago Bernabéu.

"Keylor tiene que estar tranquilo con el cariño del Real Madrid que sintió el otro día en el partido ante el Betis por parte de nuestra afición", exclamó.