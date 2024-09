Lanzan duras críticas contra Richard Ríos en Perú: "No deslumbra"

Este viernes, 6 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentará a Perú por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Sin embargo, la tensión entre ambos equipos comienza a escalar, impulsada por comentarios en la prensa peruana. Uno de los jugadores que ha estado en el centro de las críticas es Richard Ríos, quien ha sido blanco de duras palabras luego de ser tendencia en la Copa América 2024.

El diario peruano Trome publicó recientemente una columna que ha generado polémica, en la cual hablan sobre Richard Ríos en la Selección Colombia. El comentario del medio afirma que el volante colombiano, a pesar de su proyección y protagonismo en la Copa América, no ha logrado impresionar.

Esto dijo el diario Trome

"Richard Ríos es harta publicidad. Muchos rayitos en su cabello, pero particularmente no me deslumbra. Desdobla, es criterioso, la juega tirando caños, pero no es Freddy Rincón ni el ‘Pibe’ Valderrama", sostuvo el diario, sugiriendo que su aporte en el campo no se compara con las leyendas del fútbol colombiano.

Además de las críticas hacia Ríos, Trome también mencionó las declaraciones del exfutbolista colombiano Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien sugirió que James Rodríguez debería ser reservado para el siguiente encuentro, lo que fue interpretado en Perú como una falta de respeto. “El ‘Tino’ Asprilla los hizo sentir mal en un programa con sus declaraciones: ‘Deberían guardar a James para el próximo partido’”, publicaron.

Publicidad

En su artículo, el medio peruano intentó poner en perspectiva la percepción de Colombia en el ámbito futbolístico y dejó claro que, a pesar del respeto que se tiene hacia sus jugadores, no hay temor. “Colombia no son 11 hombres cercanos de Pablo Escobar para tenerles miedo. Tampoco son un grupo de ‘gatillos flojos’ ni ‘asesinos en serie’, y menos que desbordan en motos lineales. Son deportistas y cracks a los que se respeta y nada más”, concluyeron.