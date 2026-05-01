Las cinco láminas más díficiles de conseguir en el álbum del Mundial: una cuesta $120.000

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Panini lanzó oficialmente el álbum del Mundial 2026 de la mano de Radamel Falcao García -leyenda de la Selección Colombia- y la banda Morat, que dieron inicio a una de las mejores etapas para los amantes del fútbol en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

"Estamos muy emocionados. Gracias por venir a este lanzamiento tan especial. Para los futboleros esta etapa es fantástica, previa al Mundial; es el momento de comprar el álbum y las monas, cambiarlas y así llenarlo. Desde muy niño, como buen futbolero, amaba los álbumes. Tuve la oportunidad de estar en un Mundial y de aparecer en una mona", expresó Falcao.

Morat y Falcao presentaron el álbum del Mundial // Foto: suministrada

Láminas Mundial 2026: esto costará llenar el álbum

De acuerdo con un informe de Valora Analitik, en conversación con Panini Colombia, llenar este álbum costará alrededor de 700.000 pesos, esto solo buscan ficha por ficha, pues si se compra la caja podría significar hasta más de un millón de pesos.

"En este Mundial va nuestra Selección Colombia. Todos nos sentimos orgullosos de eso. Y segundo, cada vez más los colombianos seguimos figuras globales. Esto hace que la emoción crezca", indicaron, además que será el más grande ya que contará con 112 páginas y 980 láminas, además de algunas que serán especial y más díficiles de conseguir en comparación con las otras.



Álbum del Mundial 2026 // Foto: Panini

Láminas Mundial 2026: las cinco más difíciles de conseguir

Por otro lado, en redes sociales se ha comenzado a dar el debate de cómo llenar este álbum y algunos seleccionaron las cinco láminas más difíciles de conseguir para llenar en la totalidad el álbum, las cuales son:

