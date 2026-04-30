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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Morat y Falcao presentaron el álbum del Mundial: esto traerá la edición 2026

Morat y Falcao presentaron el álbum del Mundial: esto traerá la edición 2026

Este será el álbum más grande hasta el momento debido al aumento de selecciones por parte de la FIFA. Además, tendrá algunas laminas especiales para los coleccionistas.

Morat y Falcao presentaron el álbum del Mundial
Morat y Falcao presentaron el álbum del Mundial //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

De manera oficial llegó el álbum del Mundial 2026 y, en Colombia, la presentación oficial se hizo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá acompañado de la banda Morat y el delantero Radamel Falcao García, considerado una leyenda de la Selección Colombia y que estuvo en la edición del 2018 de la Copa Mundial de la FIFA.

También asistieron invitados especiales como Santiago Cruz, Julio César Herrera, Álvaro 'El Tigre' Córdoba, Guillermo Vives y Melissa Martínez, quienes se sumaron a esta celebración del fútbol. La convocatoria, el formato y la puesta en escena consolidaron el evento como uno de los lanzamientos más relevantes del calendario deportivo y cultural previo al Mundial.

"Estamos muy emocionados. Gracias por venir a este lanzamiento tan especial. Para los futboleros esta etapa es fantástica, previa al Mundial; es el momento de comprar el álbum y las monas, cambiarlas y así llenarlo. Desde muy niño, como buen futbolero, amaba los álbumes. Tuve la oportunidad de estar en un Mundial y de aparecer en una mona", dijo Falcao.

Álbum del Mundial 2026
Álbum del Mundial 2026 //
Foto: Panini

¿Qué traerá el álbum del Mundial 2026 para Colombia?

No solo será el álbum más grande hasta la fecha debido a que incluirá las 48 selecciones clasificadas, sino que, además, tendrás diversas novedades en sus páginas en comparación con sus versiones anteriores. Estas son algunos cambios:

  • Más de 110 páginas.
  • Un récord de 980 figuritas.
  • Sobres de 7 figuritas.
  • Edición especial para México.
  • Diseño especial de estampado.
  • Secciones especiales.
  • Cromos especiales.
  • Coleccionables online.

Precios álbum del Mundial 2026

  1. Álbum Pasta Dura COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™
    Precio de venta: $49.900
  2. Display x 104 sobres COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™
    Precio de venta: $520.000
  3. Álbum Pasta Blanda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™
    Precio de venta: $14.900
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