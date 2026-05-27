Las tres bajas sensibles de Santa Fe antes de enfrentar a Peñarol por la Libertadores

A pocos minutos de que ruede el balón en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Independiente Santa Fe confirmó tres bajas sensibles del equipo bogotano en su visita a Peñarol por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este es un partido clave en las aspiraciones de los dirigidos por Pablo Repetto, pues necesitan una victoria para poder clasificar a octavos de final y, a la vez, que pierda Platense contra Corinthians.

Los lesionados de Santa Fe

El club cardenal confirmó las lesiones de Omar Fernández Frasica, Kilian Toscano y Helibelton Palacios, quienes no estarán a disposición este miércoles para el partido clave de la Libertaores.

En el caso de Omar Fernández, el departamento médico informó que el futbolista presenta una tendinopatía aquileana en la pierna izquierda. Esta lesión afecta el tendón de Aquiles y suele generar dolor e inflamación, especialmente en jugadores sometidos a alta carga física y exigencia constante durante entrenamientos y partidos.



Por otro lado, Santa Fe confirmó que Kilian Toscano sufrió una contusión ósea en la pierna derecha. Aunque este tipo de lesión no implica necesariamente una fractura, sí puede provocar molestias importantes y requerir varias semanas de recuperación dependiendo de la evolución del jugador y del nivel del golpe recibido.

En el caso del lateral Helibelton Palacios, presenta una lesión muscular leve del isquiotibial izquierdo.

En el comunicado oficial, Independiente Santa Fe señaló que los tres futbolistas ya se encuentran adelantando sus respectivos procesos de recuperación bajo supervisión médica y que la incapacidad será evaluada según la evolución de cada caso.



Tabla de posiciones

En el Grupo E, el brasileño Corinthians ya tiene asegurado el liderato con 11 puntos. Le sigue el argentino Platense con siete unidades. En la tercera casilla está Santa Fe con cinco enteros y último Peñarol con tres.

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La victoria del bogotano tendrá que ir de la mano de la derrota del equipo argentino para poder clasificar a octavos, de lo contrario, su futuro podría terminar en el repechaje de la Copa Sudamericana.