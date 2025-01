Lo que James Rodríguez debe tener en cuenta de México, según Alexander Mejía

El '10' de la Selección Colombia comenzó a entrenar con Club León, su nuevo equipo en México, en el cual buscará marcar una historia importante de su carrera, ojalá, como una página dorada tras varios años de malos comentarios por parte de los clubes en los cuales ha militado y la forma de que ha salido del club.

Pero, por supuesto, no será el primer colombiano con la camiseta de la 'Fiera' de México, pues a lo largo de los años han pasado varios por ahí, como fue el caso de Alexander Mejía, quien poco después de salir campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores dio el salto al extranjero, y, puntualmente, al fútbol mexicano.

"Hemos sido 17-18 colombianos que hemos vestido la camiseta de León y la afición nos ha acogido bien, ojalá sea el caso de James (...) Creo que toca ser sincero, él se va a encontrar con un fútbol vertical, rápido y donde se ataca rápido, donde casi no hay fútbol construido. Se tendrá que adaptar rápidamente, pero con su inteligencia sacará mucho provecho. Encontrará por los costados futbolistas rápidos, que todos van a gozar de la zurda que tiene James", dijo Mejía en diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, quien habló de su experiencia por Club León y lo que necesita el '10' en esta etapa de su carrera.

James Rodríguez en León de México // Foto: X de Club León

Lo que el '10' debe tener en cuenta de México



Mejía enfatizó que la experiencia del '10' en Europa le ayudará a lograr lo clave de México: la adaptación, pues en este país juegan muchas cosas alrededor del fútbol. Desde la cultura como tal de este país, hasta en la forma en que se compone una cancha de fútbol, y, por supuesto, deberá confiar de que el técnico quiera lo mejor para él y poder encajar en ese esquema táctico para explotar todo su talento, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Lo más importante es el grupo Pachuca que engrana todo eso. Para que esta estructura de éxito sea muy reconocida. Llega a una bonita institución, que de a poco ha tomado protagonismo. Los directivos suelen consentir a sus jugadores, ojalá, se sienta cómodo porque llega a un lugar lindo en donde lo tratarán bien", dijo.