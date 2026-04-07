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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Los mejores memes de Millonarios tras perder en su debut en Sudamericana: "Comodín"

Los mejores memes de Millonarios tras perder en su debut en Sudamericana: "Comodín"

Aficionados de diferentes equipos de la liga colombiana aprovecharon el resultado negativo del embajador para "montársela" al embajador tras caer en su visita a Chile.

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