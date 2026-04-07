Los mejores memes de Millonarios tras perder en su debut en Sudamericana: "Comodín"

Millonarios no pudo empezar bien su camino en esta edición de la Copa Sudamericana. En su debut cayó 2-0 contra O'higgins durante su visita en suelo chileno. Por eso, los memes no demoraron en ser tendencia en redes sociales.

Los primeros en sacar el lado jocoso de esta primera fecha de la fase de grupos, pues quedan cinco jornadas para remontar en la tabla de posiciones, fueron los propios hinchas del embajador con imágenes alusivas a la tristeza por perder en el torneo internacional.

Ante el nivel mostrado por algunos jugadores, hubo una dura comparación con troncos de árboles que se ven siendo transportados por un camión, cerca al estadio El Campín.

Aunque solo es la primera fecha, algunos ya llagaron a la exageración de decir que Millonarios sería el primer eliminado del Grupo C de la Copa Sudamericana.



Millonarios apenas termina el primer partido de cualquier torneo internacional

pic.twitter.com/SEefgK9jVZ — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) April 8, 2026

A Millonarios no lo dejaron bajar del avión cuándo ya le estaban marcado el primer gol en Chile. ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/vbFgSBTgL5 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) April 8, 2026

Publicidad

Aficionados de otros equipos en Colombia como Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas sacaron pecho por triunfar en suelo chileno y, por supuesto, por los títulos internacionales que sí tienen en sus vitrinas. Incluso se leen publicaciones de que Millonarios sería el "comodín" del grupo.

Ya 👉🐔 empezaron a ser el famoso comodín j8j8j8j8 @MillosFCoficial pic.twitter.com/dxlRlJ0iGv — 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥  (@Gabriel_Doncel) April 8, 2026

Tranquilos ya obtuvieron el primer título del año. Ⓜ️🤏 pic.twitter.com/K32GIauAol — Juan José (@Titolopez2789) April 8, 2026

Publicidad

Que copa hermosa es, imagina no tenerla 🫵🏻😂 pic.twitter.com/3z94ZcnJmA — . (@camilogv_24) April 8, 2026

No es para todos , ganar en chile ... pic.twitter.com/3COx4dBVyW — Alex Rr (@alex10OC) April 8, 2026

Perdió el equipo de bolivia, el supuesto segundo más grande se Colombia, que recocha🤣🤣 pic.twitter.com/SdTGYDIL2u — CONOR🦈 (@McgregorJun) April 8, 2026