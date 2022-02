"Los pitidos me lastimaron": James sobre su reacción con la hinchada ante Perú

El volante colombiano, James Rodríguez habló con sus seguidores en Twitch sobre el mundo de la Selección Colombia y uno de los temas que salió al aire fue su reacción con la hinchada en el partido ante Perú.

“Estaba caliente, fue un momento en el que no pensé que estaríamos. Reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan y les pido disculpas. Jugamos un excelente partido, hicimos un esfuerzo grande. Los pitidos me lastimaron”, aseguró.

Publicidad

Durante la transmisión en vivo, el colombiano también habló de su actualidad con la ‘tricolor’ y dijo: “Para el mundial está difícil. Tenemos que ganar los últimos dos partidos, hay con qué. Tenemos un grupo de mucha calidad. A nivel internacional estamos haciendo las cosas bien y hay cosas que no se pueden explicar. Vamos a luchar hasta el final y donde se pueda. Lo que es para uno es para uno y no forzar. Toca luchar hasta el final, apoyar hasta el final, hacer fuerza y hacer las cosas bien. Esperar algunos resultados. El trabajo duro tiene su recompensa, si es para nosotros bien y si no quedar con la satisfacción del trabajo hecho”.

Publicidad



James siente que está en una buena condición física, pues los últimos partidos disputados con el Al Rayyan ha sido titular y ha sumado bastantes minutos. "Estoy jugando, en lo personal estoy haciendo goles, pases, físicamente estoy bien. Vengo jugando como7 - 8 partidos en línea que no lo hacía hace 2 años y medio, eso es positivo también. Estoy feliz porque estoy jugando".

Sobre su posible salida del equipo catarí aseguró: "Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé donde ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran obvio y donde me quieran poner".

Publicidad

Rodríguez está entre los 23 convocados de Reinaldo Rueda para la doble fecha de eliminatorias al Mundial de Catar. La selección debe ganar los dos encuentros y esperar resultados que los acerquen a la zona de repechaje.

Siga y escuche el podcast de Bien Puesto: