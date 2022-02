James Rodríguez revela su verdadero estado civil en medio de fuertes rumores de noviazgo con Karol G

El futbolista colombiano James Rodríguez ha estado en el ‘ojo del huracán’ por sus recientes comportamientos con la Selección Colombia y por los rumores que se han tejido alrededor de su situación sentimental, pues lo han relacionado con la también colombiana Karol G.

Supuestamente, el volante y la artista estarían juntos y todo porque han coincidido en reuniones con amigos en común o al menos eso es lo que se especula.

Publicidad

El ‘look’ de James cuando se pintó el pelo de azul, muy parecido al de la cantante de reguetón, un par de fotos y la reciente ruptura de la paisa con Anuel hicieron crecer los rumores.

Pero para poner fin a las especulaciones, en una transmisión en vivo en Twitch, el futbolista cucuteño dejó clara su situación sentimental y, a la pregunta de si salía con la colombiana, fue tajante.

Publicidad

“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘no crean en todo lo que les dicen”, recalcó el futbolista y resaltó que está “recibiendo hojas de vida”. Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie. Los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, así no es”, reiteró James Rodríguez sobre la supuesta relación con Karol G.

James Rodríguez abrió su corazón y volvió a hablar sobre su situación sentimental…



¿Karol G? ❌❌ pic.twitter.com/UK94uDP8sc — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 20, 2022