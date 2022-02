Luis Díaz logró un debut soñado con Liverpool, pues el extremo colombiano salió como titular ante Leicester, jugó los 90 minutos del encuentro y a falta de unos segundos para terminar fue sustituido para ser ovacionado por la hinchada.

Los hinchas entregaron algunas reacciones sobre el guajiro e incluso se atrevieron a decir que en unos meses estará entre los mejores del mundo.

Arturo Reyes, extécnico de la Selección Colombia y Junior de Barranquilla habló con Blog Deportivo sobre el debut de Luis en Anfield.

Reyes aseguró que no se mostró sorprendido con el juego del colombiano pues: “Lucho nos ha mostrado lo mismo en Junior, Porto y la selección, él juega con naturalidad, no me sorprende porque tiene una gran capacidad de adaptación”.

Reyes agregó que el colombiano no necesariamente debe jugar como extremo izquierdo, “No depende del espacio de terreno donde se encuentra, sino de sus capacidades, depende se su habilidad, para mi, puede jugar en diferentes posiciones”.

Sobre los conceptos que ha tenido que mejorar durante su carrera, Arturo dijo: “Luis dejó de ser tan gambeteador y ha entendido que el fútbol es un juego colectivo”.

El entrenador que llevó a Díaz al fútbol profesional finalizó diciendo que: “Puede jugar en cualquier sistema, se adapta con facilidad y por eso Klopp eligió muy bien, pues en un futuro no muy lejano le va a rendir”.