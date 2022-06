Luis Díaz dice que la responsabilidad en Selección Colombia no es de un solo jugador: "Es de todos"

El futbolista Luis Díaz habló en rueda de prensa sobre los retos que se viene con el nuevo cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, y la nueva temporada con el Liverpool.

“El que venga va a venir a aportar, viene a trabajar, garantizarnos cosas grandes, buenas. Estamos a disposición de lo que se viene y sacar grandes resultados”, dijo.

Sobre las declaraciones del ‘Pibe’ Valderrama, quien enfatizó que Luis Díaz no debe cargar solo el peso de la responsabilidad de la Selección Colombia , sino con los demás futbolistas, el guajiro afirmó que está de acuerdo.

“La responsabilidad viene siendo de todos. Ser un referente no quiere decir que caiga la responsabilidad en un solo jugador, es de todos. Trataré de dar lo mejor, el 100 %. Él (Carlos Valderrama) sabe de qué se trata esto. Es seguir haciendo los mismo y conseguir cosas buenas”, añadió Luis Díaz.

Nueva temporada de Luis Díaz con el Liverpool

Luis Díaz espera que en el 2022-2023 sea una temporada mejor que la anterior, pues le gusta afrontar nuevos retos y superar lo conseguido.

Además, confesó que sería un honor usar la camiseta 10 que dejó libre el senegalés Sadio Mané tras marcharse al Bayern Múnich.

“Ese tema no lo he hablado. Si me toca usarla sería un orgullo, sé lo que es esa camiseta, ya un día la tuve en el Junior, sería increíble. Si que quedo con la que tengo, también está bien, fue con la que empecé”, concluyó.