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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League; está es su posición

Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League; está es su posición

El extremo abrió el marcador en el estadio Santiago Bernabéu antes de terminar el primer tiempo. Subió un escalón en la tabla de goleadores.

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