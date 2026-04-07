Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League; está es su posición

Luego de un nuevo gol del colombiano Luis Díaz en el partido de cuartos de final ida de la Champions League, el guajiro ascendió en la tabla de goleadores del torneo más importante de clubes de Europa.

Recordemos que el guajiro anotó el primer gol del partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu. Antes de terminar el primer tiempo, el número 14 apareció tras un pase filtrado en la defensa madridista y con el pie derecho envió al fondo de la red el balón para encaminar la victoria del conjunto dirigido por Vincent Kompany.

Luis Diaz, Big Game Player.🥶🇨🇴 pic.twitter.com/lnoWoSbs2c — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) April 7, 2026

Así, Lucho Díaz volvió a demostrar porque ha sido uno de los mejores fichajes en esta temporada, pues en la Liga de Campeones ya acumula cinco goles en nueve partidos disputados. La curiosidad de las anotaciones del referente de la Selección Colombia es que todas han sido con el pie derecho y dentro del área rival.

Luis Díaz en Champions vs. Real Madrid Foto: AFP

Tabla de goleadores de la Liga de Campeones

Posición Jugador Equipo Goles 1 Mbappé Real Madrid 14 2 Kane Bayern Múnich 11 3 Gordon Newcastle 10 4 Álvarez Atlético de Madrid 8 4 Haaland Manchester City 8 6 Kvaratskhelia PSG 7 6 Osimhen Galatasaray 7 8 Vitinha PSG 6 8 Barnes Newcastle 6 8 Martinelli Arsenal 6 8 Hauge Bodø/Glimt 6 8 Fermín López Barcelona 6 13 Luis Díaz Bayern Múnich 5 13 Vinícius Júnior Real Madrid 5 13 Guruzeta Athletic Club 5 13 Suárez Sporting CP 5 13 Rashford Barcelona 5 13 Høgh Bodø/Glimt 5 13 Szoboszlai Liverpool 5 13 Duran Qarabag 5 13 Balogun Mónaco 5 13 Sørloth Atlético de Madrid 5 13 Yamal Barcelona 5

Lucho reacciona tras su gol y victoria en Champions

El colombiano Luis Díaz reaccionó tras la victoria del Bayern Múnich en la Champions League, destacando la importancia del resultado conseguido en el estadio Santiago Bernabéu, aunque reconoció que el equipo se quedó con sensaciones encontradas por no haber ampliado la ventaja en el marcador.



El delantero, que fue protagonista al abrir el marcador, lamentó la falta de efectividad frente al arco rival y aseguró que el equipo generó suficientes oportunidades para sentenciar la eliminatoria. El guajiro subrayó la necesidad de analizar los errores, corregirlos y mantener la convicción de juego que caracteriza al conjunto alemán, resaltando que cada partido exige una propuesta distinta.

Además, reconoció la dificultad de enfrentar al Real Madrid en su casa, especialmente por la intensidad mostrada en el primer tiempo. Sin embargo, destacó la reacción del Bayern en la segunda mitad, donde lograron mayor control del juego. Aun así, insistió en que la falta de definición dejó la serie abierta, por lo que el equipo deberá llegar preparado para el partido de vuelta que será el miércoles 15 de abril.