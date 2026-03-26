Luis Suárez lidera los memes de Colombia tras perder contra Croacia en amistoso

La derrota de la Selección Colombia contra Croacia en el primer amistoso internacional de esta doble fecha Fifa, que sirve como preparación al Mundial 2026, dio pie para que los usuarios en redes sociales realizaran diversos memes para sacarle el lado humorístico al resultado adverso. Sin duda uno de los principales protagonista fue el delantero Luis Javier Suárez, quien falló lo que era el 2-1 para la tricolor.

En el minuto 28, el atacante goleador del Sporting de Lisboa erró en su cálculo y no pudo impactar el balón. Por su puesto, esto generó varios comentarios y hasta la reacción de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, con su característico "periodicaso".

MÁS DE 30 GOLES EN PORTUGAL Y EN LA SELECCIÓN TE COMES ESTO? NO JODAS LUIS SUÁREZ pic.twitter.com/nx5ULlBymi — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) March 27, 2026

Otros catalogaron de "maldición" a los delanteros de la tricolor que han tenido opciones claras de gol, pero que no han podido concretarlas. De hecho, recordaron partidos anteriores de la Eliminatoria con fallos parecidos con Rafael Santos Borré, Duván Zapata, Jhon Córdoba, entre otros.

Ese partido contra Croacia me está trayendo estos recuerdos. pic.twitter.com/jp4nMKQ4ma — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) March 27, 2026

Cualquier delantero colombiano con la camiseta de la selección:



pic.twitter.com/BiQclxKG8w — Cristián Ortiz (@_CAOB10) March 27, 2026

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Bueno veamos como va la selección Colombia // Jueputa Luis Suárez se comió un gol debajo del arco y gol de Croacia pic.twitter.com/PbTLYhDZte — Katscarey (@KatsCarey) March 27, 2026

Entretanto, otros usuarios en redes sociales ya se preocupan por lo que podrá ser el partido contra Francia, liderada por Mbappé y, en el papel, con mejores jugadores que Croacia.

Perdimos contra Croacia y el próximo partido es contra Francia. pic.twitter.com/uI46nBexdU — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) March 27, 2026

Otro de los futbolistas que recibió críticas y la adopción de imágenes graciosas fue el portero Camilo Vargas. Los aficionados no le perdonaron su salida en un tiro de esquina que terminó en el segundo tanto de Croacia.

Camilo Vargas cuando el balón no va al pecho.



Y Álvaro David Montero sentado jsjsjsjsjsjs Néstor Lorenzo malparido



https://t.co/sjNv235hWp — llinaszn (@llinaszn) March 27, 2026

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