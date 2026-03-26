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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Suárez lidera los memes de Colombia tras perder contra Croacia en amistoso

Luis Suárez lidera los memes de Colombia tras perder contra Croacia en amistoso

Se acabó el invicto de 15 años de no perder con equipos europeos. Asimismo, se acabó la racha de la selección con Néstor Lorenzo, pues llevaba 8 fechas sin conocer la derrota.

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