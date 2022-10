Luis Suárez "tendrá minutos" en el Bernabéu: Luis Enrique

el Real Madrid, aunque no ha querido precisar si saldrá en el once titular.

"Solo os puedo decir que Luis Suárez tendrá minutos. ¿Cuántos? Esa es la pregunta del millón, pero tendrá algún minuto, seguro", ha adelantado en la rueda de prensa previa al clásico.

Luis Enrique también ha avanzado que el centrocampista Sergio Busquets se encuentra plenamente recuperado de sus molestias en la cadera "y a disposición del equipo", y ha asegurado que la baja del delantero madridista Gareth Bale no altera "en nada" sus planes para afrontar el partido.

Sin Bale, el Madrid pierde pegada y velocidad a la contra y gana control en el centro del campo. Y el técnico del conjunto azulgrana no sabe qué es peor: "Eso es como lo de la manta corta: o te destapas la cabeza o te destapas los pies. Del Madrid me preocupa todo lo puramente futbolístico.

El preparador asturiano tiene claro, no obstante, que el éxito de su equipo en el campo del eterno rival pasará, como siempre, por ser fiel a la filosofía y al estilo del Barça, independientemente de cuál sea la apuesta del conjunto blanco.

"Nosotros tenemos intención de tener controlado el partido hasta encontrar el momento de hacer daño. Queremos tener el balón, lo necesitamos, lo queremos tener más tiempo que ellos", ha subrayado.

Como entrenador de Primera División, Luis Enrique visitará mañana el Bernabéu por segunda vez. El año pasado lo hizo con el Celta. "Entonces fue una cosa más personal. Mañana el cariño estará más repartido", ha ironizado sobre los pitos que le esperan, de la parroquia blanca, tanto a él como a sus jugadores.

En un tono más distendido de lo que en él es habitual, Luis Enrique ha restado importancia a las palabras de Carlo Ancelotti al bromear sobre el hecho de que él no necesita permiso para cambiar a Cristiano Ronaldo, en referencia a la polémica por la negativa de Messi a ser cambiado ante el Eibar.

"El señor Ancelotti me cae muy bien y le tengo mucho respeto. Todos tenemos derecho a bromear, no pasa nada", ha comentado al respecto Luis Enrique, quien cree que "los clásicos tienen que ser calientes, divertidos y entretenidos" y, en este sentido, no ve en el rival intención de ir más allá.

El preparador italiano aseguró ayer que nunca entrenaría al Barcelona. Luis Enrique se ha reído cuando un periodista le ha hecho la misma pregunta a él.

"Esa es buena. Pero yo lo tengo fácil; ya me conozco todo lo que tenía que conocer", ha contestado recordando su pasado como jugador blanco.

EFE