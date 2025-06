Luto en Argentina tras la muerte de un futbolista en pleno partido; hay video

Tristeza y conmoción en Argentina tras conocerse la muerte de un futbolista profesional mientras disputaba un partido. Su equipo, Don Orione de Barranqueras, disputaba el Torneo Federativo del Chaco y en una acción de ataque perdió el conocimiento en el terreno de juego.

"El Don Orione Atletic Club comunica con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido jugador Enzo Pittau. Estamos conmocionados y afectados por esta pérdida", informó el club a través de sus redes sociales dando el parte oficial de la muerte de este futbolista, que, según hinchas en redes, era una pieza clave no solo en el equipo, sino muy querido por la afición.

Enzo Pittau, futbolista argentino // Foto: Instagram @donorioneatleticcluboficial

Poco después de este suceso, se conoció el primer video del momento en que Pittau perdió el conocimiento en la cancha y el momento exacto en que miró durante este partido profesional.

Al momento del accidente, Enzo Pittau, de 35 años, se encontraba ayudando a su equipo a llegar a la zona rival y en una pelota que pierde termina en el piso. Si bien al principio los rivales no prestaron atención, luego notaron que no daba ningún tipo de señal y alertaron a todo el cuerpo médico presente en el estadio.

Pese que fue trasladado a un hospital en una ambulancia, según fuentes, perdió la vida en el trayecto y el caso aún no ha sido revelado, pero todo indica que podría tratarse de un fallo respiratorio por parte del futbolista.

"Respetuosamente, rogamos a los medios de comunicación comprender el dolor de la familia y allegados, y evitar publicaciones o difusión de imágenes relacionadas con este lamentable hecho", le pidieron a sus hinchas.

El velorio se llevará a cabo en las instalaciones del club desde este 4 de junio y podrán asistir los aficionados para darle el adiós a este jugador.