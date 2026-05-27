¿Malestar de Juanfer Quintero en River Palte terminaría en "premio" con Messi?

El futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate vuelve a estar en el centro de la polémica luego de conocerse versiones sobre un malestar del volante colombiano con el técnico Eduardo Coudet, situación que podría terminar abriéndole la puerta a un inesperado destino junto a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS.

En el programa Blog Deportivo revelaron que Quintero estaría incómodo con el trato recibido por parte de Coudet y con la falta de protagonismo dentro del esquema del entrenador argentino.

Según detalló el periodista Juan José Buscalia, el colombiano siente que no ha sido valorado con el reconocimiento que merece como uno de los referentes recientes de River Plate, especialmente después de haber sido determinante en varios partidos importantes.

Aunque Quintero tiene contrato vigente con River Plate hasta diciembre de 2027, las versiones apuntan a que el club podría escuchar ofertas si aparece una propuesta importante desde el exterior. En ese escenario aparece un nuevo protagonista: el Inter Miami de Lionel Messi.



Lionel Messi. Foto: AFA.

De acuerdo con la información revelada por Buscalia, el equipo estadounidense ya habría puesto sus ojos en la situación del colombiano y considera que podría ser una pieza ideal para compartir cancha con Messi. Incluso, aseguraron que dentro del club creen que ambos futbolistas son complementarios en ataque y podrían potenciarse mutuamente.

"Y para después del Mundial, Inter Miami se suma a la pulseada de tantos otros clubes de la MLS por quedarse con los servicios del colombiano", agregó Buscalia.

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Entretanto, el volante creativo publicó en sus redes sociales un mensaje a los hinchas de River Plate luego de los recientes resultados negativos del equipo.

“Hola familia riverplatense, en las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando la pelea”, escribió el mediocampista colombiano junto a una imagen con la camiseta y la cinta de capitán del club argentino, dando a entender que quiere seguir con el conjunto de la banda cruzada y volver a levantar títulos.