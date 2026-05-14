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Mbappé sobre su ausencia en el Real Madrid: "Me dijeron que era el cuarto delantero"

Declaraciones que Mbappé quiso salir a dar, motu proprio, tras ser silbado por su afición por primera vez desde que llegó al Real Madrid.

Kylian Mbappé
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de may, 2026

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, desveló que fue suplente contra el Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla.

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta.

“No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, completó.

Además, apuntó que no sabe lo que dice su técnico de él.

"Yo no miro las ruedas de prensa del míster. No sé lo que dice. Yo tengo la televisión francesa en casa, no la española", declaró.

Declaraciones que Mbappé quiso salir a dar, motu proprio, tras ser silbado por su afición por primera vez desde que llegó al Real Madrid. “Prefiero hablar aquí, de mi boca. Es más claro”, aseguró.

Kylian Mbappé.jpg

“¿Los pitos? Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso”, declaró.

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Mbappé estuvo en el foco de la crítica por su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares y su posterior ausencia en el clásico contra el Barcelona, a pesar de que dos días antes ya entrenó junto al resto de sus compañeros.

“La cosa de no estar en Madrid… tenía la autorización del club. No fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y cambiar la situación. Yo puedo cambiar fácilmente esta situación”, declaró.

Una lesión que para Mbappé ya está olvidada.

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“Me siento bien. Fue una lesión un poco jodida en la pierna y fue una pena no jugar el clásico. Es un partido que siempre me gusta jugar porque siempre meto goles contra ellos”, dijo.

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