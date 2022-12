“Me echaron del colegio por indisciplinada”: Marcela Carvajal se confiesa

su vida personal, de su familia y de sus inicios en el mundo de la actuación, hecho que ocurrió cuando apenas tenía 7 años.

Dijo que estudió en un colegio de Franciscanos en Bogotá de donde la echaron, en alguna ocasión, por indisciplinada.

“Yo no creo que fuera maleducada y tampoco una líder negativa, sino que a muchos profesores les daba rabia porque cada vez que yo me levantaba el curso se moría de la risa. Todo lo que yo hacía les parecía lo máximo”, dijo.

Agregó que terminó estudiando actuación a pesar de la oposición de su familia.

“Mis papás me convencieron de no estudiar arte dramático. Mis dos carreras posibles eran o Psicología o Antropología, aunque me gustaba la comunicación. Me presenté a Psicología en la Javeriana y estando tuve la oportunidad de hacer teatro”, confesó, al agregar que terminando la carrera tuvo la posibilidad de hacer un casting para televisión y así llegó a “Espérame al final”, la primera gran producción en la que participó”.

Esa fue su puerta de entrada a la televisión.