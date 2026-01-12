Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 12 de enero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen a diario sus resultados en la jornada nocturna.

Este juego de chance permite realizar apuestas desde 500 hasta 25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos. Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el número que arroja el sorteo oficial.

El sorteo puede verse en transmisiones digitales autorizadas.



Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Noche correspondiente a hoy lunes 12 de enero de 2026 ya fue definido. Los jugadores deben verificar su tiquete en el punto de venta autorizado para confirmar si resultaron ganadores.



Número ganador: 7829

Dos últimas cifras: 29

Tres últimas cifras: 829

La quinta: 3

Sinuano Noche 12 de enero Blu Radio

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir la llamada quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, que entregan diferentes premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche varía según el monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar.

Para cualquier premio, el ganador debe llevar el tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, el documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de lo anterior, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. En el caso de premios superiores a 182 UVT, también se solicita una certificación bancaria, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Sinuano Noche sigue siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan tentar la suerte cada noche en la región Caribe.

