Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 12 de enero de 2026

El Super Astro Luna es un juego de chance que combina dos elementos muy populares entre los apostadores: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre números y astrología lo ha convertido en una de las modalidades más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia.
En este chance, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, además de acertar el signo zodiacal cuando así se haya jugado. El sorteo también puede seguirse en tiempo real a través de la transmisión autorizada.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes 12 de enero de 2026 es el 7998 de la serie xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: 4446
Dos últimas cifras: 46
Tres últimas cifras: 446
Signo zodiacal: VIRGO
Este chance se juega todos los días. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche, y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.
Jugar Super Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier persona. Primero, el apostador debe escoger un número de cuatro cifras. Luego, debe elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles.
Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos zodiacales. En este caso, es importante informarle a la asesora o asesor de ventas que se desea participar en la modalidad “Todos los Signos”. Además, cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.
Super Astro Luna ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos:
Este chance puede jugarse de manera presencial en todo el país. Los interesados solo deben acercarse a cualquier punto de venta autorizado a nivel nacional y solicitar su apuesta de Super Astro Luna.
El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.