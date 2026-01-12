Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 12 de enero de 2026

El Super Astro Luna es un juego de chance que combina dos elementos muy populares entre los apostadores: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre números y astrología lo ha convertido en una de las modalidades más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia.

En este chance, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, además de acertar el signo zodiacal cuando así se haya jugado. El sorteo también puede seguirse en tiempo real a través de la transmisión autorizada.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes 12 de enero de 2026 es el 7998 de la serie xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: 4446

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 446

Signo zodiacal: VIRGO

Astro Luna 12 de enero Blu Radio

Este chance se juega todos los días. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche, y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Jugar Super Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier persona. Primero, el apostador debe escoger un número de cuatro cifras. Luego, debe elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos zodiacales. En este caso, es importante informarle a la asesora o asesor de ventas que se desea participar en la modalidad “Todos los Signos”. Además, cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.



Cuánto cuesta apostar

Super Astro Luna ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Este chance puede jugarse de manera presencial en todo el país. Los interesados solo deben acercarse a cualquier punto de venta autorizado a nivel nacional y solicitar su apuesta de Super Astro Luna.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio, medido en UVT: