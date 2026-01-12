Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes 12 de enero de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia y, al igual que otros sorteos similares, se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su programación especial de fin de semana lo convierte en una opción atractiva para quienes prefieren apostar en horarios nocturnos.

Este chance ofrece distintas modalidades de juego, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma en que se realice la apuesta. Por cada peso apostado, el Dorado Noche paga de la siguiente manera: cuatro cifras en modalidad directa, 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado.

La transmisión del sorteo puede seguirse a través de plataformas digitales autorizadas.



Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Dorado Noche correspondiente a hoy lunes 12 de enero de 2026 ya fue definido por la organización. Se recomienda a los apostadores verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultaron ganadores.



Número ganador: 6769

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 769

La quinta: 3

Dorado Noche 12 de enero Blu Radio

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza únicamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con ciertos requisitos.

Publicidad

Para reclamar el premio es indispensable ser mayor de edad, presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para este trámite.

El Dorado Noche continúa siendo una alternativa popular para quienes buscan probar su suerte durante los fines de semana y días festivos, gracias a su amplia cobertura y variedad de premios.