Medellín será protagonista de Sudamericana, dice astrología: ¿le alcanzará para el título?

El Independiente Medellínes el único equipo colombiano que sigue activo en competencias internacionales. El DIM enfrentará en cuartos de final de la Copa Sudamericana al argentino Lanús luego de eliminar al chileno Palestino.

El astrólogo Giorgio Armas, quien predijo la expulsión de un jugador de Boca Juniors en el partido de vuelta por Copa Libertadores, analizó en Blog Deportivo el futuro del rojo de la montaña a nivel internacional. Expresó que hay buenas noticias para los hinchas del poderoso.

Medellín será protagonista en la Copa Sudamericana

Luego de conocer que el Medellín se fundó el 14 de noviembre de 1913, es decir, de signo Escorpio, así como la fecha de independencia del 20 de julio, donde Colombia es signo Leo, señaló que hay un "choque" porque son signos de agua vs. fuego y, por lo tanto, no habría un camino adecuado para que el DIM sea campeón de la Liga BetPlay. Sin embargo, en la Copa Sudamericana habría un ambiente diferente.

Aunque, de acuerdo con el astrólogo, el campeón de la Copa Libertadores y Sudamericana será un equipo de elemento de fuego, el Medellín será uno de los equipos protagonista de la "otra mitad de la gloria". Añadió que los clubes agua serán muy beneficiados este año en el fútbol.

"Tiene buena solar en lo internacional. Yo creo que va a seguir sumando algo. Algo bueno va a ser, no lo veo campeón, porque es elemento de agua. Para mí el campeón va a ser elemento de fuego de la Sudamericana y de la Copa Libertadores. Por eso está muy bien River, Flamengo, que ayer clasificó. Pero no creo que gane. Sí, puede sorprender, pero no ganar", añadió.

Así las cosas, no podría lograr el título a nivel local ni internacional, pero sí va labrando un camino importante para lo que será un resultado importante a futuro.

Próximo partido de Medellín en Sudamericana

El partido de cuartos de ida de la Copa Sudamericana entre el DIM y Lanús será 18 de septiembre y el 25 del mismo mes se cerrará la llave en Antioquia.