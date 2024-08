Feid encabeza al lado de Maisak los estrenos musicales de la semana en Colombia

Una vez más, Salomón Villada, conocido como Feid o Ferxxo, lo volvió a hacer: crear un éxito mundial. Aunque esta vez no solo gracias a él, sino que junto a Maisak lanzaron un tema que apunta a ser un estrellato internacional. Tan solo 24 horas pasaron para que la canción tenga más de un millón de reproducciones y se convirtiera en el himno del despecho urbano.

En menos de un año Feid contó las etapas de una relación a través de su música: ‘Luna’ para hablar de la despedida; ‘Brickell’ para hablar de la aceptación; ‘Sorry 4 that much’ para agradecer y ‘Se Me Olvida’ para recordar, que junto a Maisak se potencia en una lírica que desde que fue viral en TikTok demostró ser un éxito.

Estos dos encabezan una semana llena de estrenos musicales. Diversos géneros vuelven a se protagonistas con la presentación de artistas de talla mundial, local y, por supuesto, de melodías alternativas.

Carlos Vives y Carin León se ponen ‘La Chancleta’ en un dúo

Raro, pero muy bueno lo que de Carin León en esta canción que lo saca del regional mexicano para unirse al movimiento del Caribe colombiano al lado de Carlos Vives y Chimbala para poner a bailar en la playa al que sea.

"Cómo sufrimos los hombres cuando nos tratan como a una chancleta (…) Fue como estar en un ciclorama de una película de vaqueros, con Carin Eastwood y Chimbala Wayne”, dijo Vives.

Más estrenos musicales en Colombia

‘La Pantera Negra’ de Myke Towers: al fin el nuevo álbum del puertorriqueño ve la luz con varias canciones de diversos ritmos. La más destacada sin duda es la inesperada colaboración con Peso Pluma en ‘Se te nota’ para hablar del amor en lo más fiel al urbano.

‘I Can Do It With A Broken Heart’de Taylor Swift: la estrella mundial estrena la versión video de este tema de su último álbum, que, según algunos, es el más destacado de todos. Ritmos de house con pop son protagonistas en la esencia de la estadounidense.

‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter: el nuevo álbum de esta artista destaca por mantener los ritmos fresco del pop norteamericano. En total son 12 canciones llenas de ritmos pegajoso y letras emocionantes.

‘My Everything (Tenth Anniversary Edition)’ de Ariana Grande: en conmemoración de los 10 años de este álbum, la artista lanza su versión digital y en vinilo con bonus track incluidos que antes no se conocían. En total son 17 canciones.

‘No llames lo mío nuestro’ de Joaquina: “La estábamos terminando para mi disco y no iba a salir en este momento, pero después de eso, creí que ya era el momento de sacarla. No me lo esperaba, gracias. Escribí esta canción desde un lugar muy honesto y muy vulnerable para mí”, dijo la artista sobre este estreno, que relata ese momento cuando un amor del pasado regresa.

‘Mi Oferta’ de Paola Jara: una balada ranchera llena de sentimiento para hablarle a un viejo amor que vuelva y espera que todo sea como antes, que es parte de su EP ‘Inolvidable’ donde potencia, una vez más, el despecho y el empoderamiento de la mujer.

‘Ni con él, ni conmigo’ de Juan Duque y Andy Rivera: dos artistas urbanos que llegan con una bachata para hablarle a un viejo amor que aún no se olvida. Una carta de despedida para una mujer que no tenía claro dónde quería estar.

‘Quisiera- Lado B’ de The Mills y Providencia: una especia de reggea/rock llega por parte de este ft que promete ser el himno de amor de las relaciones que solo viven en la imaginación, pues quedan en un y qué tal sí… Las voces se mezclan en un ritmo romántico y lento.

‘Miénteme’ de Alzate: una nueva faceta del artista popular que se mete a una zona más urbana y moderna en un ritmo para hablarle a una mujer que falló, pero que espera solo haya sido un error.

‘Mariana’ de Nicolle Jadad: la artista se prepara para el Festival Cordillera 2024 con el estreno de este sencillo. Un ritmo pegajoso, bailable y melancólico para hablarle a un amor del cual se espera todo.

‘Brincona’ de Reboll: el caleño llega con esta canción que recuerda a la esencia de Cali Cartel para ofrecer un trap fuerte para contestarle a esa mujer ‘cansona’, que se la pasa escribiendo para hacer cosas prohibidas.

‘Pineapple Express’ de Drakko C: una carta a un amor que se fue, pero que recuerda con cariño. "Quiero que esta canción inspire a las personas a apreciar las experiencias vividas con alguien especial”, dijo. A través del ritmo urbano logra un tbt del amor.

‘Ay amor’ de Zalek: el colombiano se mantiene en la línea del regional, que gracias a su éxito ‘Party Coquette’ ha logrado dar un salto importante en su carrera. En esta nueva canción le dedica unas palabras a un amor que luego de terminar la relación comenzó a “vivir” sin pensar en el otro.

‘Morado’ de Alexa Torrex: una carta de presentación personal, no solo por ser su color favorito, sino porque su ritmo es su esencia como persona en el mundo. Con tintes de trap, pero con una base de urbano clásico, no solo invita a cantar, sino a bailar.

‘#TBT’ de J. King y Maximan ft. Chímbala: "Estamos muy emocionados de presentar este proyecto en Colombia, un país que siempre ha apoyado nuestra música y que tiene una conexión especial con el merengue", dijeron, pues esta canción está hecha para cualquier fiesta y mantiene un ritmo pegajoso recordando los ritmos del Caribe colombiano.

‘Serena’ de Ali Stone: “Cuando la escribí, coincidió con el momento en que por fin sanaron mis heridas de una cirugía que me tuvo en recuperación dos meses”, dijo la artista sobre esta canción. Su letra se caracteriza por ser una dedicatoria a los recuerdos que siguen vigentes, pero que son momento de olvidar.

‘Mela!’ de Melissa Láhur: haciendo honor al empoderamiento femenino, la artista lanza este tema que se convierto en un himno del amor propio, pero sin negar que hay días malos, pero que, pese a eso, siempre hay que mirar al espejo para recordar el valor de la vida.

‘Pegao’ de Ken-Y y Tito El Bambino: un recuero del reguetón clásico de los 2000 con esta canción. Una carta a ese amor que es imposible de olvidar, pues los recuerdos siguen vivos y no salen de la cabeza. “Siempre he sido muy apasionado con mi música, mis fanáticos saben lo que amo mi carrera, por ellos sigo dando todo mi esfuerzo, toda mi energía y toda mi capacidad”, dijo Ken.

‘Perdiste tú’ de Natalia León: “Una canción que habla de la satisfacción al terminar una relación donde una de las dos personas, toma la decisión de marcharse y dejar en claro que el daño no lo hizo ella”, dijo la artista, que, a través de esta popular, le asegura que es el adiós definitivo a ese amor mentiroso.

‘1K BRON’ de Yesid: el regional es protagonista de esta canción donde el artista cuenta que nace un ‘cabrón’ por culpa de una mujer que anda por el mundo jugando con el corazón de las buenas personas.

‘Vuelve y me llama’ de Luis la voz, Miguel Bueno y Montano: "Este tema nació entre amigos, inicialmente buscando una canción para mí, pero, sin planearlo, mi admiración por el trabajo de Luister nos llevó a invitarlo a participar”, contaron de este nuevo sencillo.

‘Florecer contigo’ de Nasa Histoires & Pedrina: una mezcla de pop y bolero para hablarle a ese amor especial del cual se espera vivir muchos recuerdos. “Es nuestra primera canción después del lanzamiento de Flora y la verdad es que estamos muy emocionados, porque Pedrina es alguien que hizo canciones con las que nos enamoramos por primera vez”, dijeron.

'Paradise' de Kira: con gran entusiasmo, Kira, la talentosa cantautora japonesa, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo, una cautivadora mezcla de sonidos japoneses y kizomba que promete conquistar los corazones de los oyentes.