Los 5 datos que dejó la clasificación del DIM a cuartos de final de Copa Sudamericana

El contundente 4-0 que Deportivo Independiente Medellín consiguió ante Palestino para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no solo dejó al poderoso en la siguiente ronda de ‘la otra mitad de la gloria’, sino que también dejó 5 datos estadísticos que vale la pena resaltar.

El primero, por ejemplo, señala que el equipo poderoso ajusta 9 partidos por torneos oficiales sin perder en condición de local: 6 victorias y 3 empates. En ellos, además, anotó 19 goles y recibió 6, siendo su última derrota en casa el 31 de marzo de 2024: 1-4 vs. América, por la fecha 14 del torneo apertura.

Por otra parte, en cuanto a torneos internacionales, el DIM encadenó 4 victorias consecutivas en casa luego de 39 partidos. Es la segunda vez que logra esta racha en toda su historia, pues solo la había conseguido al ganar los octavos de final de la Copa Conmebol de 1995 (3-2 vs. Minero de Venezuela) y sus tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2003: 1-0 vs. Barcelona SC, 1-0 vs. Boca Juniors y 2-0 vs. Colo Colo.

Sumado a lo anterior, el equipo que hoy dirige Alejandro Restrepo logró, por primera vez en su historia, marcar 4 goles en dos partidos consecutivos de un torneo internacional, pues antes del juego contra Palestino de Chile en Pereira, le había ganado también 4-0 al Always Ready de Bolivia, en el cierre de la fase de grupos de la misma Copa Sudamericana.

En esa misma línea, el Medellín sigue extendiendo su máxima racha de partidos invictos en Copa Sudamericana, la cual ya va en 7 juegos, pues no cae en dicho certamen desde el pasado 4 de abril, cuando perdió en su visita al Always Ready, por la primera fecha de la fase de grupos de la presente edición.

Finalmente, hay que resaltar que el DIM suma ya 6 partidos -de 7 que tiene en el historial- sin perder ante equipos de Chile en torneos de Conmebol, con un saldo de 3 victorias y 4 empates y siendo precisamente Palestino el rival al que ha enfrentado en más ocasiones, con 4: dos por Copa Libertadores (en 2019) y 2 por Copa Sudamericana (2024). El único equipo ‘austral’ que le ha ganado es Colo Colo, que en 2003 lo venció (2-1) en Santiago de Chile por Libertadores.