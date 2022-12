Millonarios se desarrollará como equipo del primer mundo: Rubén Israel

El uruguayo Rubén Israel, quien este lunes fue presentado como nuevo DT de Millonarios, habló en Blog Deportivo sobre su percepción del conjunto capitalino, lo que planea cambiar y el proyecto a futuro que plantea el conjunto ‘albiazul’.

En primer lugar, Israel indicó que su evaluación hasta ahora es que “Millonarios tiene un excelente plantel y lo que tiene que hacer nuestro cuerpo técnico es iniciar una era nueva con nuestro gusto futbolístico, sabiendo lo que tenemos para aplicar la idea futbolística que tenemos. Trataremos que nosotros nos acoplemos al plantel y no el plantel a nosotros”.

Sin embargo, añadió que las evaluaciones de un entrenador, sobre lo que hay que modificar o no, no se puede hacer a través de videos, “realmente hay que conocer a los muchachos y obviamente no conozco a los chicos que juegan poco. Hay que trabajar con cada uno de ellos y poder evaluar realmente si con los que están estamos bien o aún se puede mejorar más”. Vea también: ( Rubén Israel fue presentado como nuevo D.T. de Millos ).

Israel llega en sustitución del argentino Ricardo Lunari, quien fue destituido a raíz de los decepcionantes resultados del 2015. El entrenador nacido hace 59 años en Montevideo fue seleccionador de El Salvador entre el 2011 y 2012 y conquistó títulos con el Libertad paraguayo entre 2007 y 2008.

“Nos hemos tomado estos días con los directivos para conocer lo que no conozco de esta institución, estos días he estado con los señores de la junta directiva en un formato novedoso para Colombia que ya viví en Chile, y a partir de esa observación me he encontrado con un equipo que quiere desarrollarse como del primer mundo”, añadió.

También expresó su admiración por el proyecto que plantea la junta directiva de Millonarios a mediano plazo: “los que están a la cabeza, están fuertemente comprometidos con una inversión. Saben que la metodología de crecimiento va a ser un proceso, no va a ser en 24 horas, pero sí tienen la idea de ir avanzando en su infraestructura”.

Indicó además que “si bien, ahora (Millonarios) no tiene la infraestructura que merece por su hinchada, creo que están en el camino correcto de lo que hacen y cómo lo hacen, con orden, decencia, buscando recursos propios, ordenamiento en su situación de pago”.