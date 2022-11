Negociadores ponen al tanto a MinDefensa sobre avances de cese al fuego

las Farc y de la crucial reunión que se llevará a cabo el próximo primero de marzo para tratar el tema de cese al fuego, anticipada en primicia por Blu Radio.

Junto al ministro se encuentran presentes el jefe del equipo negociador Humberto de La Calle y el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para analizar el tema de desarme, desmovilización y reintegración de la guerrilla, siendo este un encuentro preparatorio al inicio de la discusión de ese tema.

“El ministro está reunido con los negociadores que llegaron de La Habana anoche para adelantar conversaciones en torno a todo lo que tiene que ver con cese al fuego y posconflicto”, explicó el presidente Juan Manuel Santos desde Leticia, en el Amazonas.

Previo a la reunión, Pinzón participó en un seminario internacional en Cartagena donde también estuvieron el embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker y representantes de la ONU.

Allí destacó la creación del Comando Estratégico de Transición, liderado por el general Javier Flórez, afirmando que tiene una visión integral para planificar de forma detallada un modelo de desarme "y así poder asesorar a los negociadores del Gobierno, quienes son los encargados de tomar decisiones durante el proceso y, al mismo tiempo, tienen que proyectar temas como la justicia transicional”.

Padres de niñas de Carmen de Bolívar insisten en que vacuna de VPH es causante de sus malestares, aunque Gobierno y especialistas aseguren que no.

Óscar Alvis, vicepresidente de la asociación de padres de las menores afectadas por las vacunas del papiloma humano, reiteró que “sí es la vacuna porque ese es el punto de referencia que nosotros tenemos, si no es la vacuna entonces por qué no caen los niños, por qué no caemos nosotros los adultos, si son las niñas de 9 a16 años que vacunaron en el Carmen de Bolívar, todas estudiantes, son las que están cayendo y vacunaron a 6500 niñas, hoy tenemos en crisis a 800 niñas”.

Entre tanto, el hospital San José Infantil emitió un comunicado que asegura que las niñas han sido sometidas a estudios que descartan lesiones neurológicas y eventos tóxicos asociados. Sin embargo, aseguran que realizaron un estudio amplio del cual esperan los resultados.