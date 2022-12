Neymar renueva con el Barcelona hasta 2021

El delantero brasileño del Barcelona aseguró estar "contento" y como "en casa" tras firmar este viernes oficialmente su renovación con el Barcelona por cinco temporadas hasta junio de 2021.



"Estoy muy contento de renovar con el Barça, me siento en casa", dijo 'Ney' en una entrevista con la televisión del club azulgrana.



"He pensado con mi familia que lo mejor para mí es quedar aquí", añadió el astro brasileño en esa entrevista, de la que Barcelona TV ha emitido un avance.



Neymar firmó oficialmente este viernes su renovación con el equipo azulgrana, que ha publicado fotografías del brasileño con el presidente del club Josep Maria Bartomeu, dándose la mano tras la firma.



"Tal como el Club ya anunció (en julio pasado), la renovación del contrato de Neymar Jr con el FC Barcelona es hasta el 30 de junio de 2021. El brasileño, que marcó el miércoles en la victoria ante el Mánchester City y cumplió su partido número 150 como culé, seguirá vistiendo de azulgrana los próximos cinco años", afirmó el Barça en un comunicado.



El Barcelona no dio en julio detalles sobre el nuevo contrato, más allá de precisar que "la cláusula de rescisión se ha fijado en 200 millones de euros (222,3 millones de dólares) el primer año, 222 millones el segundo y 250 millones en los últimos tres años de contrato".



El Barcelona había previsto en su momento hacer algún acto para celebrar la esperada renovación, pero la incorporación del jugador a su selección para jugar los Juegos Olímpicos y distintos compromisos acabaron por diluir la idea, que se quedó en una firma protocolaria este viernes.