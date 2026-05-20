Neymar tiene una lesión, confirma Santos: ¿se pierde el Mundial con Brasil?

Ancelotti sorprendió a todo el mundo tras confirmar la presencia de Neymar con la selección de Brasil en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Una noticia que aplaudieron millones de hinchas en el planeta, sin embargo, en las últimas horas el cuadro paulista confirmó que el astro se encuentra lesionado.

Pero no hay de qué preocuparse, expresó el médico del club, Rodrigo Zogaib, en diálogo con el diaro Globo de Brasil, pues era algo leve y que estaría en recuperación semana y media, tiempo acorde para que se una a la concentración de Brasil para el Mundial y quedar a disposición de Carlo Ancelotti.

"Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla, un edema. El plan, según su evolución, es que esté en condiciones de regresar a la CBF la próxima semana", dijo el médico. No obstante, el club no forzaría más su participación con el equipo y solo sumaría unos minutos en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana para que llegue al 100 % a la selección.

De hecho, el club confirmó que tendrá una camiseta especial vs. San Lorenzo para celebrar la convocatoria del astro en su regreso con la 'verdeamarela'.



La emotiva reacción de Neymar a su convocatoria

A través de su canal de YouTube, 'Ney' comenzó a compartir detalles de su vida personal, más allá de las canchas de fútbol y en su último video reveló cómo vivió el anuncio de su convocatoria con Brasil.

En el clip confesó que "todo estaba en manos de Dios", pues nadie de la federación se había comunicado con él y sabría si iría o no en vivo, como todos los hinchas. El futbolista se encontraba al lado de su familia, pareja y amigos, en donde fue inevitable para él no llorar al escuchar al italiano decir su nombre.