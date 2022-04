Niño agredido por CR7 rechazó la invitación del futbolista: "No quiere conocer a Cristiano Ronaldo"

La imagen de Cristiano Ronaldo tirando al piso el celular de un niño luego de la derrota del Manchester United, se volvió viral a nivel mundial y por lo pronto, está lejos de solucionarse.

En medio de su red social, el futbolista se disculpó con el joven y lo invitó a un partido en Old Trafford.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad", escribió el portugués en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, estas excusas no han sido suficiente para Jake Harding, un niño de 14 años que es autista. De acuerdo con la madre del niño, él no piensa aceptarle las disculpas al futbolista y lo compararon con una persona que golpea en la calle y no van a andar aceptando una ida a cenar con él.

¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, dijo la madre a Sky News.

Además aseguró que el menor no tiene ganas de conocer a Cristiano Ronaldo.

"Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo".

Este es el video que muestra el momento exacto en que Cristiano le tiró el celular al menor.

#FútbolHD ¿Mal perdedor?



💥 Tras perder con Everton, el delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, fue captado tirándole el celular a un fanático.



📹 @evertonhub pic.twitter.com/KAWGkqAMkw — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 9, 2022

