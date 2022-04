Le salió caro: Cristiano deja de ser embajador de importante ONG por incidente con hincha autista

La policía de Merseyside, la región de Liverpool, anunció este domingo que abrió una investigación por posible "agresión" tras el gesto de enfado de Cristiano Ronaldo contra un hincha del Everton , el sábado tras la derrota del Manchester United por 1-0 en un partido de la Premier League.

Cuando abandonaba el terreno de juego, el atacante portugués al servicio del United golpeó en la mano de un adolescente cuando salía del campo, haciendo caer al suelo el teléfono móvil del joven hincha.

"Hay una investigación en curso y hay agentes que trabajan con el Everton para analizar las imágenes de videovigilancia y que reúnen la totalidad de los testimonios para determinar si se ha cometido un delito", apuntó.

Tras el incidente con el pequeño hincha autista las consecuencias para el futbolista portugués no paran. En las últimas horas se conoció que la ONG Save The Children, con la que el lusitano llevaba años colaborando como embajador, ha decidido parar el patrocinio, según el periódico The Sun que ha hecho pública la decisión tomada por la Organización. Esto teniendo en cuenta que su labor fundamental es la protección de los menores alrededor del mundo.

Por su parte, la madre del joven muchacho de 14 años, enfermo de autismo y dispraxia, indicó que su hijo estaría tan disgustado que ya "no quiere volver a ver un partido". Era la primera vez que acudía al estadio para presenciar uno, explicó.

El sábado por la noche, unas horas después de ese gesto de enfado, Cristiano Ronaldo se disculpó públicamente a través de Instagram.

"Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos", escribió CR7. Disculpas que no fueron suficientes para la madre del menor.

