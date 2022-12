No estoy interesado en ir a la Premier League: Jürgen Klopp

el final de temporada del Borussia Dortmund, en unas declaraciones que recoge hoy la cadena británica Sky Sports.

"No creo que se vaya a dar (entrenar en Inglaterra) y no estoy demasiado interesado en ello. Una vez que los periodistas ingleses me conozcan mejor, no querrán que trabaje allí tanto como lo desean ahora", dijo Klopp.

El carismático preparador alemán anunció la pasada semana que abandonará el Borussia Dortmund a final de temporada, lo que llevó a la prensa inglesa a relacionarlo con los banquillos de Manchester City y Arsenal, entre otros clubes.

"En estos momentos eso no es importante para. No tengo nada que ver con esos equipos y no me interesan sus planes. Solo estoy centrado en terminar la temporada con el Dortmund", señaló Klopp.

"No escucho rumores, prefiero no hacer caso a esas cosas. Lo único en lo que estoy pensando es en mis últimos partidos aquí", subrayó el alemán.

EFE