No solo Cucurella, Real Madrid podría fichar otra figura de España

El Real Madrid ha posicionado a Rodri Hernández, mediocentro del Manchester City y figura clave de la selección española, como un objetivo potencial para reforzar su plantilla. Aunque el conjunto blanco explora diversas opciones en el mercado, la posibilidad de fichar al centrocampista madrileño ha cobrado fuerza en las últimas horas debido a los deseos del jugador por recalar en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el futbolista tiene sobre la mesa una propuesta formal de renovación por parte del Manchester City. No obstante, el mediocentro mantiene la ilusión de vestir la camiseta madridista. El mismo periodista asegura que a Rodri "le encantaría unirse" al club merengue y que estaría "soñando con esta oportunidad" profesional de cara al futuro.

Rodri // Foto: AFP

A pesar del interés del jugador, la operación se encuentra actualmente en un punto muerto. La principal traba reside en la postura de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. De acuerdo con lo reportado por la citada fuente, el dirigente no está plenamente convencido de abordar esta incorporación en este momento, lo que mantiene la negociación en un estado frío. La directiva prefiere mantener cautela y evaluar todas las variables deportivas y financieras antes de realizar cualquier movimiento oficial.

Este interés por Rodri se suma a otras figuras de la selección española que han sonado recientemente para reforzar al vigente campeón de Europa, como Marc Cucurella. El Real Madrid perfila así una estrategia orientada a incorporar talento nacional que encaje en su proyecto deportivo a largo plazo.



"La derrota del empresario alicantino ante Florentino Pérez dejó en 'stand-by' una situación que, a día de hoy, continúa igual. A Rodri le queda un año de contrato con el City, pero ambas partes parecen preparadas para separar sus caminos. Camino, el del jugador, que no parece tener como destino final el Santiago Bernabéu", indicaron desde Marca sobre estos rumores.

Por ahora, el futuro de Rodri sigue ligado al Manchester City, donde fue pieza fundamental para Pep Guardiola. La posibilidad de un traspaso dependerá estrictamente de que la postura de la presidencia madridista cambie en los próximos días. Mientras tanto, el club continúa monitoreando el mercado en busca de oportunidades que fortalezcan su plantilla para los retos de la temporada, entre ellos, Olise, otra figura del Mundial.