Novio de Luisa Agudelo reaccionó a lágrimas de la arquera al caer en penales con Colombia

Una de las imágenes que más reacciones generó luego de la eliminación de la Selección Colombia ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20 fue la de la portera Luisa Agudelo , quien no pudo contener las lágrimas tras perder desde el punto blanco 0-3 contra las europeas.

Por eso, en medio del dolor de despedirse del sueño mundialista, el novio de la talentosa arquera, Camilo Nieva reaccionó a sus lágrimas en el césped del estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿Qué le dijo el novio de Luis Agudelo?

A través de su cuenta de Instagram, el también futbolista publicó una historia en donde se ve la imagen de la arquera de la Selección Colombia sentada en el césped después de quedar eliminada del Mundial Femenino y con los ojos llorosos. Allí, el joven dedicó una sentidas palabras, en las que también se pone en los guayos de ella y reafirma que el fútbol le dará otra oportunidad de volver a sonreír.

"Esto no termina aquí, mi amor. Sé todo lo que diste y lo tanto que anhelabas este mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Que orgulloso me siente de verte crecer día a día en tu profesión. ¡Sos gigante! Respeto y admiración total hacia ti", escribió Nieva en su historia de Instagram.

Novio de Luis Agudelo le envía mensaje @camilonievar

Y el fútbol le podrá dar otra alegría a la joven portera caleña, pues seguramente liderará a la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub 17 que se disputará en República Dominicana desde el 16 de noviembre hasta el 3 de noviembre. La tricolor compartirá el Grupo B con Corea del Sur , España y Estados Unidos.

¿Quién es el novio de Luis Agudelo?

Nieva es un joven y prometedor futbolista que forma parte del equipo Orsomarso, un club destacado de la segunda división del fútbol colombiano, y ha tenido la oportunidad de competir en el Torneo BetPlay .

Aunque no goza de la misma visibilidad mediática que su novia, Camilo Nieva ha construido su carrera en el fútbol gracias a su dedicación y esfuerzo constante, lo que ha fortalecido el apoyo y comprensión mutua en su relación.