“O los atienden, o los atienden”: ultimátum de Santos a hospitales del país

El presidente Juan Manuel Santos hizo una nueva defensa de la Ley Estatutaria de la Salud y señaló que ningún hospital en el país podrá negar la atención médica a un paciente bajo ninguna excusa.

“En las salas de urgencias ya no van a poder decirle a un paciente que llega: ‘no lo puedo atender porque su EPS no lo tiene registrado o por cualquier motivo’, como muchas de las excusas que dicen, a los pacientes que lleguen con una urgencia a los hospitales, o los atienden, o los atienden, no hay ninguna excusa para no atenderlo”, comentó el mandatario.

El jefe de Estado también aseguró que su Gobierno trabajará para que la salud deje de ser un negocio.

“Todos los colombianos vamos a dejar de ser unos simples clientes de un negocio y nos convertimos en pacientes de un servicio”, finalizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno presidirá la primera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral? para buscar evitar fraudes e irregularidades en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo mes de octubre.

-Geólogos de Antioquia adelantarán un plantón en Medellín para rechazar el secuestro de tres geólogos, en Norte de Santander, y como exigencia a la guerrilla del Eln para que los libere cuanto antes.

-Las autoridades trasladaron en las últimas horas al empresario David Sarria, por celebrar en su celda después de ser capturado y publicar fotos en Facebook El hombre tiene circular roja de Interpol.

-El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma cumple su segundo día detenido en La Cárcel de Ramo Verde. Defensa apelará la decisión del Ministerio Público que le imputó delitos por conspiración y asociación para delinquir.

-El papa Francisco inició este domingo sus ejercicios espirituales de Cuaresma en una pequeña y tranquila localidad romana, donde permanecerá hasta el próximo viernes acompañado por algunos colaboradores para profundizar en temas como "las raíces de la fe".

-Dos personas murieron en una explosión durante una manifestación en el este de Ucrania, a unos 200 kilómetros de la zona de combate con los rebeldes prorrusos, en un momento en el que ambas partes se habían comprometido a retirar armamento pesado.

-Segunda ronda de conversaciones sobre el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, que se celebrará esta semana con Washington como escenario y con la intención de avanzar sobre el marco político que permita la apertura de sendas embajadas en los dos países.