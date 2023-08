Olga Carmona fue figura en el Mundial femenino sin saber que su papá había fallecido

Un trágica final vivió este domingo, 20 de agosto, la futbolista española Olga Carmona. La jugadora del Real Madrid tuvo, tal vez, una noche que jamás olvidará en toda su vida, pues no solo ganó el título del Mundial femenino , sino que perdió a su papá al mismo tiempo.

Olga Carmona fue la encargada de anotar el gol de la victoria para España. Sin embargo, luego de terminar el compromiso fue que recibió la noticia que su papá había muerto en medio de la celebración del título y de su galardón de mejor jugadora del partido.

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, fueron las conmovedoras palabras de Olga Carmona en sus redes sociales, que motivaron a millones a enviarle mensajes de apoyo.

Olga Carmona celebra el título del Mundial // Foto: AFP

Y es que la familia de Olga Carmona ha sido una pieza fundamental a lo largo de su carrera. De las calles del barrio de Nervión, la española se metió a los libros de historia gracias a ese apoyo de sus seres queridos.

"Ayer fue el mejor y peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", añadió Olga Carmona.

En las últimas horas, la Federación del Fútbol de España y el Real Madrid también se unieron a los mensajes de apoyo para Olga Carmona, quien, según ellos, es una de las mejores jugadoras que ha visto nacer el país ibérico, por lo que están seguros "que podrá superar este y muchos más retos en su vida".

"Olga fue nombrada MVP de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda disputada entre España e Inglaterra (1-0). La lateral del Real Madrid fue la gran protagonista del encuentro al anotar, con un disparo cruzado desde el lado izquierdo, el tanto con el que la selección española se proclamó campeona del mundo", manifestó el equipo merengue en un comunicado.

La historia del amor del fútbol de Olga Carmona

Oriundo de Sevilla, España, Olga Carmona creció amando el fútbol. Conocida como la 'Promesa de Nervión' cuando llegó a la categorías inferiores del Sevilla FC. Con tal solo 23 años ha sido protagonista en el fútbol femenino desde su debut en 2017.

Llegó al Real Madrid en 2020, desde entonces ha sido jugadora importante para las merengues en LaLiga y la Champions. La '7' del equipo merengue es querida por sus compañeras y amigas por su carisma. Con este es su segundo título con la 'Roja', pues obtuvo el Europeo Sub-19 en 2018.

"La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", ha dicho la Federación de Fútbol de España.

