Pelusso se destapó y se refirió a Ómar Pérez

Según señaló el uruguayo, la relación con Pérez no era la mejor y pese a que las directivas de la institución querían retenerloprefirió dar un paso al costado.

“En el club todos me pedían que no me fuera, pero no tenía por qué aguantarme esa situación (sus malentendidos con Ómar Pérez), quisieron echarme culpas”, dijo Pelusso a la prensa de su país.

Frente a lo hecho por el volante Ómar Pérez, Pelusso aseguró que no fue correcto lo que hizo el argentino y que se le dieron algunos minutos sin que estuviera totalmente recuperado de su lesión.

“Lo que hizo este muchacho es un muy mal ejemplo (renunciar públicamente por supuestas faltas de respeto de Pelusso y luego echar para atrás su salida). Pérez me echó la culpa por no decir que está lesionado y quiere seguir siendo el crack. Él no estaba listo para jugar y lo premiamos dándole minutos”, agregó Pelusso.

Por último, dijo que tras ver un trino de uno de los funcionarios de Independiente Santa Fe en el que aseguraba defender con cuchillo a Ómar Pérez, tomó la decisión irreversible de marcharse del club.