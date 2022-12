Por primera vez un general y un líder de Farc trabajan de la mano por desminado

Por primera vez altos mandos militares y miembros de las Farc trabajarán de la mano por el posconflicto con la puesta en marcha del proceso de desminado que liderarán el general Óscar Naranjo por parte del Gobierno y Carlos Antonio Lozada por parte de las Farc.



El ministro para el posconflicto, Óscar Naranjo, hará parte de un grupo de referencia acordado por las delegaciones en el cierre del ciclo 34 que se adelanta en La Habana, Cuba.



“Ya hoy el jefe de la delegación desde La Habana ha hecho una declaración sobre ese tema y mi obligación como responsable de la Unidad de la Dirección de Desminado Humanitario es implementar ese acuerdo con el acompañamiento de Noruega y la representación autorizada de tres miembros de las Farc en cada sitio”, dijo el exdirector de la Policía Nacional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El agente liquidador del Fondo Premium, aseguró que ninguno de los responsables ha devuelto bienes o dinero.



-El Ministerio de Transporte acelerará el trabajo que adelanta con la Fiscalía General de la Nación para identificar y perseguir a los responsables de presuntos casos ficticios de chatarrización.



-El Distrito anunció la consulta para que los bogotanos decida si vuelven o no las corridas de toros a la capital del país.



-El Senado de la República asegura que se quedó corto de recursos y no tiene dinero con que contratar más personal.



-Proponen que en el próximo censo nacional se incluya una pregunta en el cual se establezca si hay o no homosexuales o lesbianas en las distintas regiones de Colombia.



-En el palacio de Justicia José Félix de Restrepo, será legalizada la captura de Jorge Elías Álvarez Yotagri, el presunto homicida de Natalia Álvarez Cuervo y su abuela Rosa María Pavas.



-La aerolínea Lufthansa entregará 50 mil euros a las familias de las víctimas del accidente del avión de Germanwings.