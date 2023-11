Premier League no sancionará a Luis Díaz pese incumplir una norma con su festejo: "Es una excepción"

El mundo del fútbol se conmocionó y solidarizó con el colombiano Luis Díaz luego de que se conociera el secuestro por parte del ELN a su padre, Luis Manuel Díaz, que ya completa más de 10 días privado de la libertad. Y aunque el grupo guerrillero aseguró que lo saltará pronto, hasta el momento no ha sucedido, según ellos, por culpa de la fuerza pública.

Por tal razón, luego de anotar el gol del empate ante Luton Town este domingo, 5 de noviembre, el propio Luis Díaz le envió un mensaje al ELN y mostró un mensaje debajo de su camiseta con "Libertad para papá", una imagen que le ha dado la vuelta al mundo pidiendo pronto una solución a este problema.

Sin embargo, esta acción incumple con la normativa de la Premier League, pues, según el reglamento, ningún jugador puede sacarse la camiseta para mostrar un mensaje personal en el terreno de juego; esto para evitar hechos polémicos o palabras que puedan ofender algunas comunidades.

Pero, por primera vez, la Premier League tomó una decisión y no impondrá una sanción en contra de Luis Díaz por incumplir esta norma: "Dadas las circunstancias excepcionales y el hecho de que no se quitara completamente su camiseta, la FA no va a presentar cargos en su contra", indicaron algunos medios internacional, asegurando que esta "es una excepción" y que el fútbol del mundo tiene que estar del lado de Luis Díaz.

Asimismo, según información de medios internacionales, la Premier League y autoridades del fútbol inglés están del lado del guajiro esperando que pronto el Gobierno nacional y el ELN le den una buena noticia, tanto al futbolista como al mundo entero, con la liberación de Luis Manuel Díaz, su padre.

Por ahora, Luis Díaz seguirá entrenando con Liverpool esperando recibir pronto la buena noticia. Además, el guajiro cuenta con el apoyo de su técnico y sus compañeros dentro y fuera del campo.

