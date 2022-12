Programa completo Blog Deportivo 13 de abril de 2015

Selección Colombia podría jugar amistoso en Bogotá antes de la Copa América El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis bedoya, dijo en la presentación de Movistar como patrocinador de la Selección Colombia que el equipo podría tener un partido amistoso en Bogotá antes de viajar a Buenos Aires para seguir la preparación a la Copa América de Chile. Vea también: Selección Colombia desciende un puesto en ranking de la Fifa

Angelino Garzón no será candidato por ningún partido político; buscará firmas El ex vicepresidente Angelino Garzón aseguró que está a la espera de que se resuelva la tutela presentada por él para que pueda ser candidato a la alcaldía de Cali. Sin embargo, dijo que no será candidato por ningún partido político.

Cinco coroneles tendrán que responder por colapso de puente peatonal en Bogotá Cinco coroneles del Ejército tendrán que responder por el colapso del puente de la Calle 103 en el norte de Bogotá. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de los oficiales.

Crisis de Rama Judicial no debe ser pretexto para que Farc no se someta: Otálora El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que los problemas que afronta la rama judicial no deben ser un pretexto para que los guerrilleros de las Farc no se sometan a la justicia desconociendo a las instituciones y las normas.

Exitoso lanzamiento del documental Gabo, La Magia de lo real Se lanzó en el norte de Bogotá el documental de Gabo, la Magia de lo Real, una apuesta de Caracol Televisión por plasmar la memoria del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez y conmemorar su primer año de fallecimiento.

Mondragón, Henry y el DT del Arsenal elogian a David Ospina por su record El exarquero colombiano Faryd Mondragón se refirió al logro de David Ospinacon el Arsenal al alcanzar un porcentaje record en la historia de la liga inglesa, registrando 11 victorias en 12 partidos, y señaló que era “la cereza que le faltaba al postre”.

La pelota y yo nunca pudimos entendernos: Eduardo Galeano El fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano dejó memorables libros, discursos y frases como la siguiente, que está ligada al fútbol.

Nicaragua aísla a funcionario diplomático estadounidense por sospecha de ébola Autoridades de salud de Nicaragua pusieron en cuarentena a un funcionario de la embajada de Estados Unidos, en forma preventiva, por su supuesto contacto con personas contagiadas de ébola en África, circunstancia que fue negada por la representación diplomática en Managua.

Quienes invadan carriles de TM podrán recibir sanciones de hasta $220 mil El gerente de TransMilenio, Sergio París, explicó que quienes invadan los carriles exclusivos del sistema, que ahora cuenta con barreras, podrán recibircomparendos entre 200 y 220 mil pesos.

Pedirán información a México por masacre en 2010 en la que habría colombianos Un trabajo en conjunto realizará la Fiscalía General de Colombia y laProcuraduría General de México para poder determinar si hay colombianos entre las víctimas de una matanza ocurrida en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas (México), ocurrida en 2010.

Expulsan a Samir Nasri de un casino luego de protagonizar una pelea Según el diario británico The Sun, el jugador francés Samir Nasri nuevamente es protagonista de un escándalo fuera de las canchas, esta vez en un casino de Londres.