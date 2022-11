Programa completo Blog Deportivo 19 de febrero de 2015

James revela qué le dijo David Luiz cuando Brasil eliminó a Colombia del Mundial: En entrevista con la FIFA, el goleador James Rodríguez reveló las curiosidades más recientes de su vida en el deporte.

Tras choques con Farc en Cauca, MinDefensa reitera que tregua no se ha violado: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que los recientes enfrentamientos de la fuerza pública con las Farc en el Cauca no representan necesariamente una violación de la tregua ofrecida por la guerrilla, ya que “emboscadas directas a las tropas o de ataques a la infraestructura” no han ocurrido.

El futbolista colombiano tiene potencial y un nivel enorme: Fabio Cordella: Fabio Cordella, director deportivo del Puskas de Hungría, se refirió en entrevista con Blog Deportivo a la participación de colombianos en el fútbol europeo, y aseguró que cuentan con un potencial enorme e interesante que les ha permitido llegar a los mejores clubes de ese continente.

Madre que asesinó a sus hijos denunció que uno de ellos habría sido abusado: La directora encargada del Bienestar Familiar en el Atlántico, Yolanda Ruiz, confirmó la madre señalada de asesinar a sus tres hijos en el municipio Palmar de Varela presentó en diciembre de 2014 una denuncia penal por presunto abuso sexual a su hija de 6 años.

Video: James Rodríguez y otros jugadores del Madrid también hablan mandarín: A través de su canal en Youtube, Real Madrid publicó un video en donde varios jugadores del plantel felicitan a los aficionados chinos por el año de la cabra.

¿Exagerada la sanción de Dimayor para Vladimir Marín por quitarse la camiseta?: Vladimir Marín, jugador de Independiente Medellín, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo refiriéndose a la sanción que recibió luego de quitarse la camiseta al celebrar un gol en la tercera jornada de la liga Águila frente al Deportes Tolima.