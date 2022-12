Programa completo Blog Deportivo 30 de junio de 2015

Cancillería envió carta de queja a TV chilena por programa insultando a Colombia La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, envió una carta al canal chileno Mega TV, luego de que transmitieran un programa en el que aseguran que las mujeres colombianas solo viajan a Chile con intereses de prostitución y narcotráfico. (Vea el polémico video del programa aquí)

Condenan a 34 años de cárcel a seis militares por falsos positivos en Cesar Como responsables de la muerte de Wilfrido Chantrix Quiroz en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2003, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar (Cesar) condenó a seis militares, a la pena de 34 años de prisión, multa de 2.300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de derechos y funciones públicas por 15 años.

Amistoso Nacional vs. Vélez Sarsfield no será en Bogotá por falta de seguridad La alcaldesa encargada y secretaría general de la Alcaldía de Bogotá, Marta Lucía Zamora, confirmó que el partido amistoso entre Atlético Nacional y Vélez Sarsfield no se realizará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, como se anunció en un principio, debido a que no están dadas las garantías de seguridad.

Comerciantes de San Andresitos marcharán este jueves por Ley Anticontrabando La Federación de San Andresitos de Colombia anunció que el próximo jueves 2 de julio convocarán a una nueva movilización a nivel nacional para protestar por la puesta en marcha de la nueva Ley Anticontrabando.

Bogotá retira postulación para ser sede de Miss Universo 2015 La directora del Instituto Distrital de Turismo, Tatiana Piñeros, dijo que después de las declaraciones de Donald Trump en las que usó características y adjetivos ofensivos contra los latinos, Bogotá no se prestará para ser sede de Miss Universo 2015. (Carta de joven mexicana a Donald Trump se hace viral en redes sociales).

El 66% de colombianos desaprueba gestión del presidente Santos, según encuesta Según una medición de la encuestadora Gallup correspondiente a junio de 2015 la desaprobación de la gestión del presidente Santos es del 66% a nivel nacional, mientras el 28% avala los resultados del primer mandatario.

Salvatore Mancuso es condenado a 15 años y 10 meses de prisión en EE.UU. La juez federal del distrito de Columbia, Ellen Huvelle, condenó al exparamilitarSalvatore Mancuso a 15 años y 10 meses de prisión en Estado Unidos.

Peruano Zambrano se disculpa por ser “el malo de la película” El defensor peruano Carlos Zambrano, expulsado en el partido que su selección perdió 2-1 con Chile en las semifinales de la Copa América 2015, de la que 'La Roja' es anfitriona, se disculpó este martes por el "error" y evitó criticar la actuación del árbitro venezolano José Argote.