Programa completo de Blog Deportivo 8 de octubre de 2014

Petro acepta que un millón de bogotanos sería víctima de robo de celulares: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aceptó que el hurto sigue teniendo un índice alto en la ciudad y que no se ha logrado reducir este delito en la capital si se compara con las estadísticas del año anterior.

Representantes por Bogotá cuestionan financiación del metro: Para la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde, el Gobierno de Juan Manuel Santos debe comprometerse a que el proyecto del metro se va a realizar y no va a quedar más en estudios.

Jueces de Paloquemao no apoyarán paro convocado para este jueves: Los jueces de Paloquemao no apoyarán el paro convocado por sindicalistas de la Rama Judicial programado para este jueves.

Proceso de paz no acabará las guerrillas si no hay reforma judicial: Sarmiento: Luis Carlos Sarmiento, uno de los principales banqueros del país, advirtió que si no se aplican reformas judiciales de fondo con prontitud, el proceso de paz no será suficiente para acabar con las guerrillas en Colombia.

"Saqué el mejor provecho de compartir con Faryd Mondragón”: Camilo Vargas: El arquero de Santa Fe y de la Selección Colombia, Camilo Vargas, aseguró que trabaja fuertemente para ganarse la titular del equipo y reveló que aprovechó su cercanía con Faryd Mondragón para aprender de la experiencia.

“Cristiano es un atleta, pero Messi es Dios”: Koke: El volante del Atlético de Madrid aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo “es un atleta integro” pero que el argentino Lionel Messi “es Dios”. Alabó el trabajo de ambos delanteros pero dejó claro que si tuviera que escoger a alguno d elos dos para su equipo, se declinaría por ‘10’ del Barcelona.

Argentina, descartada como rival de la Selección Colombia en noviembre: Aunque se había rumoreado que la Selección Colombia se enfrentaría con el equipo de Argentina, se descartó porque el técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, no quiere enfrentarse a los rivales que tendrá en la Copa América.

Inpec confirma que un hombre se fugó de la cárcel de máxima seguridad La Picota: Las autoridades penitenciarias confirmaron la fuga de Jhon Alexander Lasso Sánchez de la cárcel La Picota, en donde purgaba una pena de 10 años de prisión por hurto agravado.

Casa Blanca confirma apoyo de Barack Obama al proceso de paz en Colombia: La Casa Blanca dio a conocer un comunicado en el que detalla la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo Barack Obama.

Contratista del túnel de La Línea entregará dinero para culminar obras: Carlos Collins, contratista responsable de las obras del túnel de La Línea se comprometió a pagar 200 mil millones de pesos para culminar las obras