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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / PSG vs. Liverpool: posibles alineaciones para la ida de cuartos de la Champions

PSG vs. Liverpool: posibles alineaciones para la ida de cuartos de la Champions

PSG y Liverpool ya tienen listas sus posibles alineaciones para los cuartos de final, según el diario francés Le Parisien.

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