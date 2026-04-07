PSG vs. Liverpool: posibles alineaciones para la ida de cuartos de la Champions

El París Saint-Germain ya tendría definida su alineación para enfrentar al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo programado para este miércoles, 8 de abril, a las 2:00 de la tarde, en el Parque de los Príncipes.



El PSG no tendría muchas variaciones en su alineación

El técnico español, Luis Enrique, que comparó recientemente su trabajo de elección con un “Tetris”, no tendría grandes dudas en la conformación del equipo titular. La idea es repetir una base sólida, con los regresos de Marquinhos y Nuno Mendes, quienes fueron reservados previamente y volverán directamente al once inicial. El brasileño comandará la defensa en el eje, acompañado por Pacho, mientras que Achraf Hakimi se mantendrá en el lateral derecho y Mendes ocupará el costado izquierdo.

En el arco, pese a algunos inconvenientes recientes, Matvey Safonov sería el titular, respaldado por la línea defensiva habitual en Champions. En la mitad de la cancha, la estructura tampoco variaría: Vitinha y João Neves regresarían a la titularidad para acompañar a Warren Zaïre-Emery, quien podría sumar su partido número 39 consecutivo desde el arranque.

En ataque, no habría cambios respecto a lo esperado. Ousmane Dembélé, tras su doblete reciente, será el encargado de jugar como referencia en punta. Estará acompañado por Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, conformando un tridente ofensivo que el medio francés da como fijo ante la ausencia de Bradley Barcola, quien aún no está listo para competir.

PSG celebrango un gol Foto: AFP

PSV vs. Liverpool

Por el lado del Liverpool, también según la composición publicada, el equipo de Arne Slot saldría con una nómina definida. En ataque aparecen Mohamed Salah y Jeremie Frimpong por los costados, con Hugo Ekitike como referencia ofensiva.



En el mediocampo, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister integrarían la zona central, acompañados por Florian Wirtz. En defensa, la estructura estaría liderada por Virgil van Dijk como capitán, junto a Ibrahima Konaté y Milos Kerkez, mientras que Giorgi Mamardashvili sería el arquero titular.

El partido en París enfrentará dos equipos con estructuras claras y sin demasiadas variantes, en un partido donde ambos técnicos apostarían por sus mejores piezas desde el inicio.

Liverpool Foto: AFP

Posibles alineaciones PSG vs. Liverpool