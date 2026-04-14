PSG y Atlético avanzan a semifinales tras intensos duelos de Champions

Listos los primeros resultados de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid se inscribieron en las semifinales de esta prestigiosa competencia.



Atlético de Madrid y Paris Saint Germain clasificaron a semifinales:

El Atlético de Madrid recibió al Barcelona con una ventaja de 2 a 0, ventaja que muy rápido se desvaneció porque, en el minuto 4, Lamine Yamal abrió el marcador a favor del conjunto catalán. Luego, el Barça siguió insistiendo y, en el minuto 24, Ferran Torres aprovechó una asistencia de Dani Olmo y puso la serie en tablas. Dos goles que llevaron al Atlético de Madrid a reaccionar y, siete minutos después, en el minuto 31, Marcos Llorente asistió al nigeriano Ademola Lookman para poner la serie 3 a 2.

Ferran Torres marcó en el minuto 57, igualando temporalmente la serie; sin embargo, fue una emoción transitoria porque el VAR invalidó la jugada. Con el gol anulado, en el minuto 79, Eric García, del Barcelona, fue sancionado con tarjeta roja y tuvo que abandonar el terreno de juego. Al final, el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, en un partido que el conjunto catalán ganó 2 a 1, pero con un global de 3-2 a favor del equipo madrileño.

En Liverpool, el Paris Saint-Germain jugó como visitante. El equipo parisino llegó con una ventaja de 2 goles a 0, una diferencia que supo mantener en el primer tiempo del partido. El PSG aumentó el global a 4 a 0 en el segundo tiempo: al minuto 73, Ousmane Dembélé marcó el primer gol y, en la prórroga, llegó su doblete.



De esta manera, el vigente campeón PSG ya está de nuevo en semifinales de la Champions League por tercer año consecutivo. Los hombres de Luis Enrique cuajaron un partido serio ante el vigente campeón de la Premier League, en el que su estrella Mohamed Salah fue suplente —ingresó en el minuto 30 tras la lesión del francés Hugo Ekitiké—, y ahora esperan rival en semifinales, que se conocerá el miércoles al término del Bayern Múnich-Real Madrid.



¿Y los otros semifinalistas?

Con el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid clasificados a las semifinales, el miércoles 15 de abril se definirán los otros dos semifinalistas entre las siguientes llaves: el Arsenal, que gana la serie por un gol al Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, y, en Alemania, el Bayern Múnich de Lucho Díaz enfrentará al Real Madrid, una serie que va a favor del equipo alemán 2 a 1.