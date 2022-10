Pudimos traer a Ronaldinho o Forlán, reveló el presidente de América de Cali

En entrevista con Semana.com , el presidente de la junta directiva del América de Cali, Tulio Gómez, se refirió a los retos e ilusiones que afronta el club en esta nueva etapa.



El máximo accionista del ‘Diablo Rojo’ y dueño de los supermercados ‘Súper Inter’ tiene claro cuál es su papel en la institución deportiva y cuál es el principal objetivo del equipo.



“Los hinchas son lo más importante (…) Cuando llegué al América el objetivo a corto plazo era lograr el ascenso, a mediano plazo, lograr el título de la A, y por último reaparecer y ser protagonista en un torneo internacional”, señaló en entrevista con el portal Semana.



Asimismo, el directivo mencionó que pudo haber contratado a Ronaldinho o a Forlán, pero no eran lo que necesitaba el equipo.



“Pude haber contratado a Ronaldinho y a Forlan porque pensé que una empresa me podía ayudar a pagar la mitad del salario. Sin embargo, ellos son jugadores para un partido”, dijo.



Por último, Gómez se refirió a Bervatov, quien sonaba e ilusionaba con unirse al América.



“En el caso Bervatov, Hernán Torres me dijo que no era el jugador que necesitaba (…) Se pueden traer figuras mundiales y hacer un lanzamiento espectacular, pero cuando el equipo empiece a perder y los resultados no se den, la alegría de la contratación rimbombante se pierde con la amargura de un mal desempeño futbolístico”, finalizó en entrevista con Semana.com.